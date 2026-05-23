  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Fin de cycle au Real : une victoire pour honorer ses légendes sur le départ

Arthur Rappaz

23.5.2026

Condamné à une saison blanche, le Real Madrid a conclu un exercice chaotique par une belle victoire samedi en Liga face à l'Athletic Bilbao (4-2) au stade Santiago Bernabéu, où Kylian Mbappé a répondu aux sifflets de son public.

Real Madrid – Athletic Club 4-2

Real Madrid – Athletic Club 4-2

LALIGA | 38ème journée | Saison 25/26

23.05.2026

Agence France-Presse

23.05.2026, 23:54

Particulièrement maladroit en première mi-temps et conspué à chaque ballon touché, l'attaquant français a réglé la mire en deuxième période et signé son 25e but de la saison en championnat  d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface (51e) pour s'assurer de terminer «Pichichi», meilleur buteur de Liga, pour la deuxième année consécutive.

Cette 42e réalisation en 44 rencontres toutes compétitions confondues, insuffisante pour empêcher une deuxième saison sans titre majeur à la Maison Blanche, a au moins permis à l'attaquant français de faire taire les sifflets de son public et terminer sur une bonne note, avant de rejoindre Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde 2026 avec les Bleus

LaLiga. Le Real Madrid voit «l’une de ses plus grandes légendes» s’en aller

LaLigaLe Real Madrid voit «l’une de ses plus grandes légendes» s’en aller

Mbappé et ses coéquipiers, vainqueurs au final 4-2, ont rendu hommage à leur capitaine emblématique Dani Carvajal, 34 ans et au défenseur autrichien David Alaba, 33 ans, ovationnés pour leur dernier match à Madrid.

Carvajal, légende du club merengue, avec lequel il a décroché 27 trophées dont six Ligue des champions, quatre Liga et deux Coupes du Roi, n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il a quitté la pelouse pour la dernière fois sous une haie d'honneur de ses coéquipiers et adversaires, puis lors d'une cérémonie émouvante après la rencontre.

Le Barça battu pour la dernière de Lewandowski

Dans le même temps, le FC Barcelone, déjà sacré champion, s'est incliné (3-1) avec un onze remanié sur la pelouse de Valence (9e), malgré un ultime but de Robert Lewandowski, 37 ans.

Le 120e en 193 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana pour le buteur polonais, qui va quitter le géant catalan cet été après l'avoir «ramené là où le mérite», selon ses termes.

Valencia – Barcelona 3-1

Valencia – Barcelona 3-1

LALIGA | 38ème journée | Saison 25/26

23.05.2026

«Je pars avec le sentiment d'avoir accompli ma mission: quatre saisons, trois titres de champion d'Espagne (2023, 2025, 2026)», avait-il écrit dans un message sur Instagram.

Gérone et Majorque relégués

En bas de tableau, Gérone (19e), qui disputait encore la Ligue des champions la saison dernière, a tout tenté jusqu'au bout pour sauver sa peau mais n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) contre Elche (15e), rescapé de justesse, et accompagnera Oviedo (20e) et Majorque (18e) en deuxième division.

Dans la course à l'Europe, les cinq équipes qualifiées pour la Ligue des champions - FC Barcelone, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid et Betis Séville - ont été rejointes par le Celta Vigo (6e), qualifié pour la Ligue Europa pour la deuxième saison de suite et Getafe (7e), qui jouera la Ligue Conférence.

La Real Sociedad (10e), jouera également la C3 après avoir remporté la Coupe du Roi en avril. Le Rayo Vallecano (8e) pourrait l'accompagner en cas de victoire en finale de la Ligue Conférence face à Crystal Palace mercredi prochain.

Villarreal et l'Atlético Madrid, à égalité de points avec 69 unités, s'affronteront dimanche dans un choc pour la troisième place, même si leur qualification en C1 est déjà assurée.

Les plus lus

La Californie craint toujours l'explosion d'une cuve
La mère et son compagnon en détention
Des dizaines de blessés dans une collision de trams
Une arme peut-elle s'appeler «Obélix» ? Le tribunal de l'UE rend son jugement
Des favoris trébuchent : Suède et États‑Unis en grand péril
Une marée tchéco-slovaque submerge Fribourg