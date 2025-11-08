  1. Clients Privés
«Ce n’est pas une excuse» Flick exhorte ses joueurs à «se battre» malgré les blessures !

Melchior Cordonier

8.11.2025

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a exhorté samedi ses joueurs à «se battre» davantage sur le terrain malgré une hécatombe de blessures, à la veille d'un déplacement exigeant à Vigo en Liga.

Hansi Flick appelle ses joueurs à se battre malgré les blessures.
Hansi Flick appelle ses joueurs à se battre malgré les blessures.
IMAGO/Felipe Mondino

Agence France-Presse

08.11.2025, 15:46

«Ce n'est pas une excuse, c'est un fait : nous avons beaucoup de joueurs blessés. Ce sont des joueurs importants, certains d'entre eux sont des joueurs clés», a déclaré Flick, toujours privé de Raphinha, Pedri, Gavi, Joan Garcia et Marc-André ter Stegen.

«C'est évident, nous devons jouer beaucoup mieux. Mais le plus important, c'est que tous les joueurs absents reviennent et qu'après deux ou trois matches, ils soient à un bon niveau et qu'ils puissent nous aider. Ce sera peut-être un nouveau point de départ», a souhaité le coach allemand, dont l'équipe peine à retrouver son niveau de la saison passée en raison des nombreux absents.

«D'ici là nous devons nous battre. Mercredi (à Bruges, 3-3), nous n'avons pas vu cette combativité dont nous avons besoin. J'espère que nous la verrons demain», a-t-il ajouté, alors que le Barça, champion d'Espagne en titre, compte déjà cinq points de retard sur le Real Madrid en Liga.

Fc Barcelone. Jules Koundé incertain avant le rassemblement des Bleus

Fc BarceloneJules Koundé incertain avant le rassemblement des Bleus

«Lamine Yamal est plus discipliné»

Interrogé au sujet du jeune prodige Lamine Yamal, gêné par des douleurs au pubis depuis le début de saison mais brillant mercredi à Bruges en Ligue des champions, l'entraîneur barcelonais a estimé qu'il faisait tout le travail nécessaire pour revenir à son meilleur niveau.

«Il est plus discipliné, il va beaucoup mieux et il s'entraîne vraiment bien. Il revient petit à petit à son meilleur niveau, mais ce n'est pas encore terminé, il n'est toujours pas à 100%», a expliqué Flick.

L'ex-sélectionneur allemand a appelé la sélection espagnole à «prendre soin» de l'ailier de 18 ans, à nouveau convoqué par Luis De la Fuente pour les deux rencontres de qualifications au Mondial-2026 face à la Géorgie et la Turquie malgré ces douleurs persistantes.

Club Brugge – Barcelona 3-3

Club Brugge – Barcelona 3-3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

