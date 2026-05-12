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«C'est son choix, il est majeur» Flick tempéré après le geste de Yamal avec le drapeau palestinien

ATS

12.5.2026 - 16:42

«C'est son choix, il est majeur»: a déclaré l'entraîneur de Barcelone Hansi Flick, mitigé mardi à propos du geste de son attaquant Lamine Yamal. Ce dernier a brandi un drapeau palestinien pendant la parade du sacre du Barça lundi.

Keystone-SDA

12.05.2026, 16:42

«Ce sont des choses que je n'aime pas d'habitude», a déclaré Flick en conférence de presse mardi. «Je lui ai dit que c'est son choix, il est majeur», a-t-il cependant nuancé. Durant la parade des Blaugranas dans les rues de Barcelone, l'attaquant de 18 ans, deuxième du Ballon d'Or l'an dernier, a été aperçu brandissant un drapeau palestinien, depuis le car où se trouvaient les joueurs.

Barça - Real Madrid. «Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.

Barça - Real Madrid«Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.

«Nous nous consacrons à jouer au football et nous devons tenir en compte ce que le public attend de nous», a ajouté Flick. Les Barcelonais ont remporté dimanche leur 29e titre en Liga, le deuxième consécutif, en dominant le Real Madrid 2-0 au Camp Nou.

Hansi Flick. «Je pense que nous verrons Lamine Yamal à la Coupe du monde»

Hansi Flick«Je pense que nous verrons Lamine Yamal à la Coupe du monde»

«Quand j'ai vu les gens dans les rues, si émus, c'était une sensation incroyable. J'étais très ému» a déclaré Flick. «C'est pour ça qu'on est là: pour jouer au football, pour rendre les gens heureux».

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