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LaLiga Florentino Perez réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030

Nicolas Larchevêque

8.6.2026

Le président emblématique du Real Madrid Florentino Perez a été réélu dimanche soir jusqu'en 2030 pour un huitième mandat à la tête de la Maison Blanche. Il était défié dans les urnes pour la première fois depuis 2009, par l'entrepreneur Enrique Riquelme.

Le président emblématique du Real Madrid Florentino Perez a été réélu dimanche soir jusqu'en 2030.
Le président emblématique du Real Madrid Florentino Perez a été réélu dimanche soir jusqu'en 2030.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.06.2026, 07:42

«Nous avons gagné sur toutes les tables électorales, c'est-à-dire auprès de toutes les tranches d'âge, et nous avons obtenu le deuxième meilleur résultat de l'histoire», a déclaré Perez, 79 ans, félicité quelques secondes plus tôt par son rival avant la publication officielle des résultats.

Plusieurs sondages réalisés par des médias espagnols placent l'homme d'affaires largement en tête, avec entre 60 et 70% des votes des «socios» (supporters-actionnaires en Espagne), appelés aux urnes pour la première fois depuis 20 ans.

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Ces élections anticipées avaient été convoquées par Perez lui-même lors d'une conférence de presse au terme d'une deuxième saison consécutive sans titre majeur, alors qu'il avait été réélu sans opposition pour la quatrième fois en janvier 2025.

Le président madrilène, en poste depuis 2009 après un premier mandat entre 2000 et 2006, a confirmé dans son discours que la première décision forte de son huitième mandat serait le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho, 13 ans après son premier passage sur le banc merengue.

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