La légende de l'Atlético Madrid Enrique Collar, capitaine pendant près d'une décennie, est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé lundi son ancien club.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar.



Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia… pic.twitter.com/6CdcTkiVdU — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«La famille rouge et blanc perd un symbole qui a tout donné pour élever l'Atlético Madrid au sommet du football national et continental», a salué le club madrilène dans un communiqué sur son site.

En 16 saisons sous les couleurs des «Colchoneros» (1953-1969), l'ex-ailier gauche aura disputé 470 matches pour 105 buts. Surnommé «El Niño» bien avant un autre enfant du club, Fernando Torres, Collar fut capitaine de 1960 à 1969, un record pour l'Atlético. Durant cette période, il mènera les siens à une Liga (1966), trois Coupes du Roi (1960, 1961, 1965) et une Coupe des vainqueurs de coupe (1962).

Sélectionné 16 fois avec l'Espagne, il a marqué 4 buts pour son pays, et a fait le voyage du Mondial-1962 au Chili. Il avait pris sa retraite en 1970 après une dernière saison à Valence.