Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a prolongé de trois ans son contrat, a annoncé mercredi le club catalan. Il évoluera sous les couleurs blaugrana jusqu'en juin 2029.

L'international néerlandais de 28 ans, passé de l'Ajax Amsterdam à Barcelone en 2019, en est à septième saison au Barça. Il a remporté avec le club catalan deux titres de champion d'Espagne et deux Coupes du roi.

Parfois contesté depuis son arrivée au Barça, De Jong est devenu la saison dernière un élément clé du milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. De Jong, qui est un des joueurs les mieux payés du club, a accepté une réduction de salaire dans le cadre de sa prolongation de contrat, qui comporte une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, comme l'ont rapporté des médias espagnols.