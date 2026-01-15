Le FC Barcelone, tenant du titre, s'est qualifié sans convaincre jeudi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant 2-0 à Santander, actuel deuxième de la D2 espagnole.

Lamine Yamal, à gauche, célèbre avec Raphinha et Lewandowski KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Dans une rencontre longtemps fermée, où le club de la capitale de Cantabrie a fait jeu égal avec les Blaugrana, il a fallu attendre le milieu de la seconde période pour que Ferran Torres trouve l'ouverture à la conclusion d'une contre-attaque (66e). Lamine Yamal a doublé la mise au bout du temps additionnel (90e+6).

Mais le leader de Liga, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, a souffert jusqu'au bout, concédant un but invalidé pour hors-jeu (76e) ou s'en remettant à une sortie exemplaire de son gardien Joan Garcia (90e+5) pour ne pas concéder de but.

Pas d'autre upset

Santander n'a pu rééditer l'exploit d'un autre pensionnaire de deuxième division, Albacete, qui a sorti le Real mercredi au bout du temps additionnel (3-2). Il s'agissait du premier match sur le banc madrilène d'Alvaro Arbeloa, qui a remplacé lundi Xabi Alonso, limogé au lendemain d'une défaite en Supercoupe d'Espagne contre le Barça.