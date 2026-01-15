  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du Roi Sans briller, le Barça s’évite le scénario noir vécu par le Real

Arthur Rappaz

15.1.2026

Le FC Barcelone, tenant du titre, s'est qualifié sans convaincre jeudi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant 2-0 à Santander, actuel deuxième de la D2 espagnole.

Lamine Yamal, à gauche, célèbre avec Raphinha et Lewandowski
Lamine Yamal, à gauche, célèbre avec Raphinha et Lewandowski
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.01.2026, 23:30

15.01.2026, 23:39

Dans une rencontre longtemps fermée, où le club de la capitale de Cantabrie a fait jeu égal avec les Blaugrana, il a fallu attendre le milieu de la seconde période pour que Ferran Torres trouve l'ouverture à la conclusion d'une contre-attaque (66e). Lamine Yamal a doublé la mise au bout du temps additionnel (90e+6).

Humiliation en Coupe du Roi. «Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Humiliation en Coupe du Roi«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Mais le leader de Liga, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, a souffert jusqu'au bout, concédant un but invalidé pour hors-jeu (76e) ou s'en remettant à une sortie exemplaire de son gardien Joan Garcia (90e+5) pour ne pas concéder de but.

Pas d'autre upset

Santander n'a pu rééditer l'exploit d'un autre pensionnaire de deuxième division, Albacete, qui a sorti le Real mercredi au bout du temps additionnel (3-2). Il s'agissait du premier match sur le banc madrilène d'Alvaro Arbeloa, qui a remplacé lundi Xabi Alonso, limogé au lendemain d'une défaite en Supercoupe d'Espagne contre le Barça.

Coupe du Roi. Le Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

Coupe du RoiLe Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

Les plus lus

«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»
«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir
Jennifer Lopez ou la leçon ratée du vintage sur le tapis rouge
Environ 100’000 dollars de cartes Pokémon volées lors d'un braquage