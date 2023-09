0:47 Gagne 2 billets pour le «Clásico» entre le Barça et le Real Madrid blue Sport et Jeep t’invitent toi et la personne de ton choix le week-end du 28/29 octobre au Stade olympique de Barcelone, pour ce premier duel entre les deux monstres sacrés de LaLiga.

À tous les fans de la crème du football espagnol : Assiste au « Clásico » en direct sur place. blue Sport et Jeep t’invitent toi et la personne de ton choix le week-end du 28/29 octobre au Stade olympique de Barcelone, pour ce premier duel entre les deux monstres sacrés de LaLiga.

Premier prix

En partenariat avec Jeep, blue Sport tire au sort 2 billets (Catégorie 1) pour le « Clásico » de la 11e journée de LaLiga EA SPORTS entre le FC Barcelona et le Real Madrid CF, le week-end du 28/29 octobre (la date exacte n’a pas encore été fixée). Sont en outre inclus dans ce magnifique 1er prix : une nuit en chambre double dans l’hôtel 4 étoiles Colon Barcelona (petit-déjeuner compris), ainsi que les vols aller/retour depuis Genève ou Zurich. Et cerise sur le gâteau, la nouvelle Jeep Avenger 100% électrique sera mise à la disposition du/de la gagnant(e) en tant que navette vers/depuis l'aéroport.

Deuxième prix

En plus du prix principal, deux bons pour le Jeep Offroad Territory au TCS Hinwil ou à Lignières seront tirés au sort parmi tous les autres participants.

Vers le concours !

Date limite de participation : dimanche 15 octobre 2023, 23h59. Les gagnant(e)s seront personnellement avisés.

EN RÉSUMÉ 2 billets pour le « Clásico » LaLiga FC Barcelona – Real Madrid CF, le week-end du 28/29 octobre (la date exacte n’a pas encore été fixée)

1 nuit en chambre double dans l’hôtel 4 étoiles Colon Barcelona , petit-déjeuner et vols aller-retour depuis Genève ou Zurich compris

Vous vous rendrez à l’aéroport au volant de la nouvelle Jeep Avenger 100% électrique. Davantage d’informations et modalités du voyage à lire dans les conditions de participation.

Deuxième prix: 2 bons pour le Jeep Offroad Territory Montre plus

Les prix sont offerts par blue Sport, en collaboration avec Jeep .

Conditions de participation et de voyage

Prix principal

blue Sport et Jeep tirent au sort 2 billets pour la 11e journée de LaLiga EA SPORTS entre le FC Barcelona et le Real Madrid, le week-end du 28/29 octobre (en date du 11.09.2023, la date exacte n’avait pas encore été fixée) à Barcelone. Sont inclus : une nuit en chambre double dans l’hôtel 4 étoiles Colon Barcelona, le petit-déjeuner et les vols aller/retour depuis Genève ou Zurich. De plus, la toute nouvelle Jeep Avenger 100% électrique sera mise à disposition du/de la gagnant/e pour effectuer le trajet jusqu’à l’aéroport, où le véhicule sera stationné. Au retour de Barcelone, le/la gagnant/e pourra rentrer avec la Jeep Avenger à son domicile. Jeep viendra récupérer le véhicule à ce moment-là.

Informations supplémentaires :



--> En raison de la rénovation du Camp Nou, le FC Barcelona dispute ses matches à domicile de la saison 2023/24 au Lluis Companys Olympic Stadium (Stade olympique de Barcelone).



--> Selon la date fixée pour le match (28 ou 29 octobre 2023), il se pourrait que la nuit se passe dans un autre hôtel. Mais le/la gagnant/e en sera avisé préalablement.

Deuxième prix

Au-delà du prix principal, deux bons pour le Jeep Offroad Territory au TCS Hinwil ou à Lignières seront tirés au sort parmi les autres participants.

Date limite de participation : dimanche 15 octobre 2023, 23h59. Les gagnant(e)s seront personnellement avisés.

General conditions of participation

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. De plus, le/la gagnant/e et/ou l'accompagnant/e doivent être en possession d'un permis de conduire (catégorie B) valable.



Une seule participation au concours est autorisée par personne. Ne sont pas autorisés à participer : les collaborateurs et leurs proches du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours. blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans en donner les raisons.



Les gagnants seront informés personnellement par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en relation avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur bluenews.ch. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG et Jeep.



blue Sport et Jeep s'engagent à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en matière de protection des données. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible. Tous les prix sont offerts et sponsorisés par blue Sport et Jeep. La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 15 octobre 2023 à 23h59.