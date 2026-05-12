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LaLiga Hansi Flick prolonge avec le Barça pour deux ans

ATS

12.5.2026 - 15:03

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a confirmé qu'il avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club catalan, avec une option pour une troisième année supplémentaire.

Hansi Flick a confirmé qu'il avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec le Barça.
Hansi Flick a confirmé qu'il avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec le Barça.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 15:03

Dimanche, sous la houlette de l'Allemand de 61 ans, le Barça a remporté un second titre consécutif de champion d'Espagne grâce à sa victoire sur le Real Madrid 2-0.

«Evidemment je suis très heureux, cela me donne confiance pour continuer à travailler un an ou deux supplémentaires», a expliqué Flick lors de la conférence de presse avant le déplacement à Alavés pour le compte de la 36e journée de Liga.

Barça - Real Madrid. «Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.

Barça - Real Madrid«Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.

«Je pense que de nombreux entraîneurs seraient très heureux de signer un contrat de trois, quatre ou cinq ans. Mais dans ce cas, avec le Barça, je pense que c'est mieux d'avoir un contrat plus court, ça me plaît comme ça», a poursuivi le technicien. «Nous irons ensemble jusqu'en 2028, et si tout se passe bien nous déciderons de continuer encore. J'ai la possibilité d'arrêter, et le club aussi.»

Hansi Flick a rejoint les Blaugranas à l'été 2024 et a remporté deux titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne en deux saisons. En revanche, la Ligue des champions, qu'il a gagnée en 2020 avec son ancien club, le Bayern Munich, lui échappe depuis son arrivée en Catalogne.

Cette année les Barcelonais ont été éliminés par l'Atlético Madrid en quarts de finale, après avoir été sortis en demi-finales l'an dernier par l'Inter Milan. «Tout le monde au Barça a ce rêve de remporter la Ligue des champions, c'est vraiment important. Nous avons essayé et nous essaierons encore, c'est tout ce que je peux vous dire», a annoncé le technicien.

L’émotion de Hansi Flick. «Je me suis demandé si je devais leur cacher le décès de mon père»

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Hansi Flick ému : «Je n’oublierai jamais cette journée...»

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Endeuillé par la mort de son père quelques heures avant le Clasico face au Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick, sacré champion d'Espagne pour la deuxième fois consécutive, a assuré dimanche qu'il n'oublierait «jamais» cette journée.

11.05.2026

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