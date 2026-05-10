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Carnet noir Hansi Flick touché par un drame familial avant le Clasico

ATS

10.5.2026 - 15:18

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.

Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du Clasico.
Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du Clasico.
IMAGO/ZUMA Press
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.05.2026, 15:18

10.05.2026, 16:11

Le Barça a exprimé «son affection» à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. «Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile», écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.

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08.05.2026

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