L'attaquant du club d'Elche Rafa Mir a été mis en examen pour viol, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal de la région de Valence. Le joueur espagnol, prêté par le Séville FC, est accusé d'avoir violé à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque en septembre 2024 et qu'il avait ramenée chez lui.

L'attaquant du club d'Elche Rafa Mir a été mis en examen pour viol. IMAGO/Photo Players Images

Nicolas Larchevêque

Un autre footballeur, le Chilien Pablo Jara, est également poursuivi pour agression sexuelle «sans pénétration» sur une autre femme, le même soir au domicile de Rafa Mir.

«Il existe des indices et non de simples soupçons indiquant que Rafa M.V. a agressé sexuellement à deux reprises l'une des deux jeunes femmes que lui, Pablo J.G. et un autre ami avaient rencontrées avant dans une discothèque de Valence», ont indiqué des sources judiciaires.

«Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er septembre 2024 au domicile du joueur», à Bétera, près de Valence, «notamment dans la piscine et dans une salle de bain», ont-elles précisé.

Pablo Jara est lui mis en examen pour agression sexuelle et agression physique envers une seconde jeune femme, les faits s'étant également produits dans la piscine de la maison de Rafa Mir.

Les deux joueurs sont convoqués pour une «déclaration» le 13 octobre, mais la comparution de Rafa Mir aura lieu par visioconférence, à la demande de son avocat.

Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté. Il avait admis avoir eu des relations sexuelles, mais avait affirmé qu'elles étaient consenties.

Son club de l'époque, Valence, ne l'avait pas licencié mais l'avait sanctionné de deux matches de suspension et lui avait imposé une amende.