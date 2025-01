Inarrêtable, Kylian Mbappé claque son premier triplé sous le maillot du Real

Auteur de son premier triplé depuis son arrivée cet été, l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé a de nouveau mené le champion d'Espagne en titre vers la victoire samedi à Valladolid (3-0), permettant au géant madrilène de creuser l'écart en tête de la Liga.

Valladolid – Real Madrid 0-3 LALIGA // 21ème journée // Saison 24/25 26.01.2025

AFP Clara Francey

Buteur pour le cinquième match d'affilée, Mbappé a confirmé son retour à son meilleur niveau en frappant à trois reprises, d'abord sur une belle combinaison à l'intérieur avec l'Anglais Jude Bellingham (30e, 1-0), puis d'une superbe finition du plat du pied droit pour conclure une contre-attaque emmenée par le Brésilien Rodrygo (57e, 2-0), avant de s'offrir un triplé sur pénalty en toute fin de match (90e+1, 3-0).

Les 20e, 21e et 22e réalisations de la saison toutes compétitions confondues pour l'attaquant français, qui permettent au Real (1er, 49 points) de conforter sa place de leader du championnat avec quatre longueurs d'avance sur l'Atlético (2e, 45 points) et provisoirement dix sur le FC Barcelone (3e, 39 points), opposé à Valence dimanche.

Le capitaine de l'équipe de france, encore une fois en jambes et dont l'entente avec ses coéquipiers semble progresser de jour en jour, arrivera en pleine forme avec huit buts sur ses cinq dernières rencontres à Guingamp mercredi pour défier Brest, lors de la dernière journée de Ligue des champions.

«Mbappé a marqué son premier triplé, il apporte beaucoup à l'équipe, on voit qu'il a appuyé sur l'accélérateur depuis deux mois et évidemment pour nous c'est un plus, car c'est un joueur qui a beaucoup de qualité», l'a encensé son coach Carlo Ancelotti en conférence de presse, assurant néanmoins que la saison en Liga était «encore trop longue pour penser qu'elle est terminée».

L'Atlético au ralenti

Dans l'après-midi, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmman, déjà battu le week-end dernier à Leganés (1-0), a perdu de nouveaux points précieux dans la course au titre en Liga en faisant match nul (1-1) face à Villarreal.

Menés dès la 29e minute de jeu après un pénalty provoqué et transformé par l'expérimenté Gerard Moreno (1-0), les Colchoneros sont revenus dans la partie en seconde période grâce à un but opportuniste de l'ailier brésilien Samuel Lino (58e, 1-1), mais ne sont ensuite pas parvenus à en renverser le sort malgré l'entrée en jeu d'Antoine Griezmann et plusieurs occasions en fin de match.

Atlético – Villarreal 1-1 LALIGA // 21ème journée // Saison 24/25 25.01.2025

L'Atlético (2e, 45 points) pourrait ainsi voir le FC Barcelone (3e, 39 points), revenir à trois longueurs en cas de succès à Montjuic contre Valence (19e, 16 points). Ce nul est en revanche un bon résultat pour Villarreal (5e, 34 points), qui reste dans la course à la Ligue des champions.

Souvent décisifs dans les dernières minutes depuis le début de saison, les hommes de Diego Simeone, qui avait décidé de faire tourner pour cette rencontre de la 21e journée située entre deux rencontres de C1 en se privant de Griezmann et de plusieurs autres titulaires au coup d'envoi, n'ont cette fois pas su arracher les trois points.