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LaLiga Alvaro Arbeloa confirme son départ du Real Madrid

ATS

22.5.2026 - 11:57

L'entraîneur espagnol du Real Madrid Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, a confirmé vendredi qu'il quitterait son poste après le dernier match de la saison contre l'Athletic Bilbao samedi en Liga. Le Portugais José Mourinho est pressenti pour lui succéder.

L'aventure d'Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid s'achèvera ce samedi soir.
L'aventure d'Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid s'achèvera ce samedi soir.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:57

22.05.2026, 12:05

«J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions. Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

Passé de l'équipe réserve à l'équipe première après le licenciement de Xabi Alonso début janvier, Arbeloa avait regretté la semaine passée de ne pas être parvenu à aider le Real, condamné à une saison blanche, à «gagner des titres».

Son court mandat d'intérimaire a été marqué par une élimination précoce en huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre Albacete (D2) et plusieurs défaites douloureuses en Liga (Getafe, Osasuna, Majorque) qui ont mis fin aux espoirs de titres du Real, distancé par le FC Barcelone qui a été sacré champion d'Espagne pour la deuxième année de suite.

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Son bilan est plus honorable en Ligue des champions dans laquelle son équipe a été éliminée avec les honneurs par le Bayern Munich en quarts de finale, après avoir écarté Manchester City et Benfica aux tours précédents.

Avec Mourinho?

Interrogé sur la possibilité d'épauler son ancien coach José Mourinho, qui devrait lui succéder sur le banc madrilène treize ans après son premier passage à Madrid, l'ex-latéral droit de 43 ans a estimé que le technicien portugais n'avait pas besoin de lui.

«Il a un très bon staff technique, il est très bien entouré. S'il revient à Madrid, il le fera avec ses gens de confiance. Je ne pense pas qu'il y ait de place pour moi», a-t-il expliqué.

Le champion du monde espagnol s'est dit «reconnaissant» d'avoir pu entraîner son club de coeur «pendant quatre mois», affirmant qu'il se sentait «meilleur entraîneur» que lors de son arrivée début janvier pour remplacer Xabi Alonso.

«Durant ces quatre mois, j'ai plus pensé au Real Madrid qu'à moi et je l'ai fait pour le bien du club. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de place pour les regrets. J'ai fait de mon mieux, pas forcément à ma manière, mais de la meilleure façon possible. Le club ne m'a jamais posé des conditions, j'ai fait ce que je pensais bien, personne ne m'a demandé quoi que ce soit», a-t-il affirmé.

Real Madrid CF - Athletic Club
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