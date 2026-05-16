L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assuré samedi que sa relation «restait la même» avec l'attaquant français Kylian Mbappé, sorti jeudi en zone mixte pour pester contre la décision de son coach de le laisser sur le banc contre Oviedo en Liga (2-0).

Arbeloa assure que sa relation avec Mbappé «reste la même». EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«Je viens de le croiser, je lui ai dit de rester tranquille. Je comprends que ce genre de choses fassent les gros titres, mais c'est quelque chose de bien plus +normal+ que ce que vous pensez», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

«J'ai été joueur, je sais ce qu'ils peuvent ressentir dans ces situations, de jouer tous les jours, puis de moins ou pas jouer du tout. Je comprends totalement que Kylian n'était pas content de ne pas jouer jeudi, et cela me plaît, je ne comprendrais pas qu'il ne veuille pas le faire. Ma relation avec lui reste la même», a poursuivi l'entraîneur madrilène à la veille de l'avant-dernière rencontre de Liga face au Séville FC.

L'attaquant français, de retour sur les terrains jeudi après trois semaines d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers, avait critiqué directement la décision d'Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo, déjà relégué, alors qu'il était prêt à jouer.

«Je me sens bien, à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif, après Gonzalo, Vinicius et Mastantuono», a lancé Mbappé, conspué par son public au stade Santiago Bernabéu après être entré à la 69e.

L'ex-latéral droit merengue avait rétorqué juste après, expliqué que Mbappé l'avait «mal compris», et qu'il ne souhaitait «pas prendre de risque» pour un match de Liga sans enjeu, alors que le Real n'a plus rien à jouer depuis sa défaite dimanche dernier face au FC Barcelone, sacré champion.

Interrogé sur le retour annoncé de son ancien entraîneur et mentor José Mourinho sur le banc madrilène, Arbeloa a encensé à nouveau le «Special One», comme il l'avait fait lors de leurs confrontation en Ligue des champions avec Benfica.

«Un vestiaire ingérable? Je ne partage pas cet avis. Le club décidera et communiquera en temps venu à propos de la venue d'un nouvel entraîneur. Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, José Mourinho est le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient l'an prochain, je serai très heureux de le revoir à la maison», a-t-il affirmé.

Le champion du monde espagnol, qui a semblé acter son départ dans ses réponses, s'est dit «reconnaissant» d'avoir pu entraîner son club de cœur pendant cinq mois. «Le plus difficile dans ce club c'est lorsque tu ne gagnes pas. Donc ce qui me fait mal c'est de ne pas avoir pu aider l'équipe à gagner des titres», a conclu Arbeloa, au terme d'une deuxième saison sans titre majeur pour la Maison Blanche.