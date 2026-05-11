Endeuillé par la mort de son père quelques heures avant le Clasico face au Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick, sacré champion d'Espagne pour la deuxième fois consécutive, a assuré dimanche soir qu'il n'oublierait «jamais» cette journée.

Hansi Flick ému : «Je n’oublierai jamais cette journée...» Endeuillé par la mort de son père quelques heures avant le Clasico face au Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick, sacré champion d'Espagne pour la deuxième fois consécutive, a assuré dimanche qu'il n'oublierait «jamais» cette journée. 11.05.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je suis tellement fier de cette équipe. Je n'oublierai jamais cette journée. Le plus important c'est l'équipe, et la façon dont ces joueurs jouent ensemble, les uns pour les autres. L'ambiance dans le stade était incroyable, imaginez lorsqu'il y aura 40’000 personnes de plus, ce sera vraiment dingue!», a déclaré Flick en conférence de presse.

L'entraîneur allemand, très ému en conférence de presse, a remercié ses joueurs et ses dirigeants pour leur soutien après la mort de son père, survenue à quelques heures du coup d'envoi.

«Je dois vous raconter ce qu'il s'est passé ce matin. Ma mère m'a appelé pour me dire que mon père était décédé. Je me suis demandé si je devais le cacher à mes joueurs, ou plutôt leur dire. Ici, nous sommes une comme famille, donc j'ai décidé de leur dire. Et leur réaction a été incroyable, je n'oublierai jamais ce moment, je les remercie vraiment de leur soutien», a-t-il expliqué.

Vainqueur de sa deuxième Liga en deux saisons sur le banc catalan, l'ex-coach du Bayern devrait prolonger son contrat jusqu'en 2028, et vise encore plus haut, après deux éliminations en demi-finales et en quarts de finale de C1.

«J'apprécie vraiment de travailler pour ce club fantastique, vivre dans cette ville, les gens sont gentils avec nous. J'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Et nous voulons tous continuer ensemble, donner encore plus, atteindre le niveau supérieur. Tout le monde ici, à Barcelone, veut gagner la Ligue des champions. Nous essayerons à nouveau l'an prochain, et j'espère que nous réussirons», a souhaité Flick.

«Nous avons d'autres rêves, et ce que je veux toujours: me battre pour mes rêves. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir la saison prochaine, en gardant la même attitude, la même mentalité», a-t-il conclu.