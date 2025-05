Au lendemain de sa nomination à la tête de la sélection du Brésil, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué mardi «une aventure fantastique» qui se termine dans la capitale espagnole et «un nouveau défi» à relever «dès le 26 mai».

«C'est officiel, je serai le sélectionneur du Brésil à partir du 26 mai. C'est un défi important. Mais jusque-là, je resterai l'entraîneur du Real Madrid et je vais donner le maximum pour terminer cette aventure fantastique de la meilleure manière», a déclaré Ancelotti, qui va quitter le club madrilène comme le coach le plus titré de son histoire avec 15 trophées dont trois succès en Ligue des champions (2014, 2022 et 2024).

A trois journées de la fin du championnat d'Espagne, où le Real est distancé de sept longueurs par le Barça, le technicien italien de 65 ans a assuré qu'il restait «pleinement concentré» sur ce qu'il avait à faire pour «conclure une saison qui fut difficile», sans titre majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale.

Interrogé au sujet de son départ, Ancelotti a expliqué qu'il s'agissait d'une «décision commune» avec les dirigeants madrilènes et a souligné que les séparations faisaient «partie de la vie, et du football».

Pas de frustration

«Mon sérieux et mon professionnalisme m'obligent à bien terminer ici, et à partir du 26 mai, je pourrai parler de mon nouveau défi. Je n'ai aucun problème avec le club, et je n'en aurai jamais», a-t-il indiqué devant la presse.

«Je ne ressens aucune frustration. Si on m'avait dit que je gagnerais onze titres en quatre ans, j'aurais signé avec mon sang. C'était une aventure fantastique, nous avons remporté beaucoup de titres et vécu des moments inoubliables, qui resteront gravés à vie», a poursuivi Ancelotti, revenu au Real en 2021 après un premier mandat entre 2013 et 2015.

L'ex-coach de Chelsea et du PSG, critiqué pour son minimalisme tactique, a dit qu'il ne «regrettait aucune décision». «J'ai donné tout ce que je pouvais donner, et les titres parlent d'eux-mêmes. C'était probablement le moment d'amener du changement, rien de plus. Je n'allais pas rester l'entraîneur du Real Madrid toute ma vie», a-t-il ajouté.

