«Je ne suis pas le plus débile non plus» - Carlo Ancelotti s’emporte

Corrigé une deuxième fois cette saison par son grand rival le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne (5-2), le Real Madrid «doit réagir avec force» jeudi en Coupe du Roi face au Celta Vigo, a prévenu mercredi l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti.

«Ce match est une bonne opportunité pour rebondir après une mauvaise prestation de notre part. Nous devons réagir avec force après la défaite de l'autre jour (...) C'était un match raté, nous avons été mauvais défensivement à chaque ligne et nous avons commis beaucoup trop d'erreurs. Nous avons analysé ce qu'il s'est passé et nous devons trouver des solutions pour éviter que cela se reproduise», a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

Le technicien italien a considéré que son équipe avait manqué «d'engagement au niveau collectif», sans vouloir pointer du doigt de potentiels fautifs, malgré des questions à propos du rendement de l'international français Aurélien Tchouaméni, très critiqué par la presse espagnole après le Clasico de dimanche dernier.

L'entraîneur madrilène, très agacé devant les journalistes, a refusé d'entrer dans des «débats» techniques, assurant qu'il ne faisait pas attention aux critiques.

«L'équipe est bien préparée, cela ne me dérange pas que l'on dise le contraire parce que ce n'est pas la vérité (...) Avec vous, un jour on est le meilleur du monde, un jour on est le plus débile. Je ne pense pas être le meilleur, mais je ne suis pas le plus débile non plus», a-t-il lancé.

Interrogé sur le besoin de recruter lors du mercato hivernal alors que son équipe peine à trouver de l'équilibre, Ancelotti a tout simplement refusé de répondre à la question posée par un journaliste espagnol.

«Nous avons un effectif jeune, plein d'énergie, de qualité et impliqué, même si nous n'avons pas toujours été capable de le démontrer. J'ai confiance en cet effectif, il ne faut pas oublier ce que cette équipe a été capable de faire il y a quelques mois, en gagnant une coupe d'Europe», a-t-il rappelé.

«Nous avons gagné tant de finales, c'est normal qu'il y ait des fois où on paye l'addition. Nous l'avons payé cher (face au Barça), mais ce n'est qu'un match. Nous sommes bien positionnés dans toutes les compétitions et nous allons lutter jusqu'au bout, comme toujours», a promis Ancelotti.