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Le Real Madrid sous pression «Je ne vais pas démissionner» - Pérez joue les pompiers

Arthur Rappaz

12.5.2026

Nouvel épisode dans la saison tourmentée du Real Madrid: son président Florentino Pérez a annoncé mardi convoquer des élections et se représenter, écartant toute démission, à l'issue d'une campagne 2025/2026 sans trophée majeur pour le club madrilène.

Florentino Pérez a annoncé se porter candidat à sa propre succession à la présidence du Real Madrid.
Florentino Pérez a annoncé se porter candidat à sa propre succession à la présidence du Real Madrid.
sda
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

12.05.2026, 20:21

«Je ne vais pas démissionner», a-t-il martelé lors d'une conférence de presse particulièrement tendue, au cours de laquelle il a régulièrement interrompu les journalistes.

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Pendant plus d'une heure, visiblement agacé, le dirigeant madrilène de 79 ans a dénoncé à plusieurs reprises une «campagne absurde», «très organisée», visant selon lui à dénigrer sa personne et «les intérêts» du club, en plein marasme sportif.

En poste entre 2000 et 2006 puis depuis 2009, Florentino Pérez a fustigé «un courant anti-madridiste qui veut détruire le Real Madrid», notamment «dans certains milieux du journalisme».

«Défendre les socios»

«Je veux dire aux socios que je dois faire cela pour les défendre, eux», notamment face à des «ennemis internes» et «externes», a poursuivi Florentino Pérez pour justifier la convocation de nouvelles élections, auxquelles «nous allons nous présenter», a-t-il assuré.

L'homme d'affaires n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat sur la date de ces élections au sein du club aux 100.000 socios.

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Il avait été réélu en janvier 2025 sans opposition, avec un mandat courant théoriquement jusqu'en 2029.

«Si quelqu'un veut se présenter, qu'il ne se dérobe pas et qu'il se présente, mais qu'il dise ce qu'il va faire, comment il va financer», a lancé Florentino Pérez, estimant que ses années à la tête du club madrilène ont été «merveilleuses».

Échecs sportifs et tensions

Le Real Madrid, emmené par ses stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, vit une saison très compliquée et mouvementée, éliminé en quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Dimanche, la Maison Blanche a perdu 2-0 dans le «Clasico» sur la pelouse du FC Barcelone, offrant son 29e titre de Liga à son rival catalan.

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Avant cela, le Real s'était fait piteusement sortir mi-janvier en huitièmes de finale de Coupe du Roi contre par Albacete, équipe de deuxième division.

Sur le banc se sont succédé Xabi Alonso puis, à partir de mi-janvier, Alvaro Arbeloa, un entraîneur sans expérience d'envergure à ce poste, dont Florentino Pérez n'a pas évoqué le futur mardi.

Une fuite «grave»

Hors-terrain, la saison du Real Madrid a été émaillée de plusieurs épisodes extra-sportifs, dont le dernier en date reste l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde la semaine dernière. Les deux joueurs ont été sanctionnés d'une amende de 500.000 euros chacun.

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«La fuite (dans la presse) est grave, c'est la première fois que je vois ça», a déploré Florentino Pérez, estimant qu'en un quart de siècle au club, «des joueurs se sont battus presque toutes les saisons, mais ça ne fait pas plus parler que ça».

Mbappé critiqué

Malgré un apport sportif certain (41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison), Kylian Mbappé, l'homme fort du projet actuel de Florentino Pérez est, lui, vivement critiqué depuis son retour de blessure mi-mars et pointé du doigt pour son attitude jugée trop individualiste.

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L'attaquant français a pourtant porté son équipe lors de nombreuses rencontres, notamment en début de saison, avant de jouer blessé pendant plusieurs semaines.

Selon la presse espagnole, Mbappé, frustré par cette deuxième saison madrilène sans titre majeur - loin de ses ambitions affichées lors de se venue en 2024 - serait de plus en plus isolé dans le vestiaire merengue. L'été s'annonce brûlant à Madrid.

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