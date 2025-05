L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti évoquera son avenir à l'issue du dernier match du Championnat d'Espagne, le 25 mai. Il est pressenti pour devenir le sélectionneur du Brésil.

«J'ai beaucoup d'affection pour mon club, mes joueurs et nos supporters, et aussi beaucoup de respect. C'est pourquoi je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant», a dit le technicien italien de 65 ans en conférence de presse, à la veille du match contre le Celta Vigo.

A cinq journées de la fin, le Real est toujours à la lutte pour le titre de champion d'Espagne avec quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone. Ancelotti, qui a remporté avec le Real trois Ligue des champions et deux Liga, a ajouté que le jour où il quitterait Madrid serait «un adieu fantastique».

L'Italien, à qui il reste une année de contrat avec le Real où il officie depuis 2021 après un premier passage (2013-2015), est régulièrement annoncé à la tête de la sélection brésilienne depuis le limogeage de Dorival Junior fin mars. En début de semaine, le quotidien sportif Marca affirmait même que l'Italien avait «déjà conclu un accord avec la Confédération brésilienne (CBF) pour prendre en charge l'équipe nationale brésilienne une fois son passage au Real Madrid terminé».