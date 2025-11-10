  1. Clients Privés
De retour au Camp Nou L'énigmatique message de Lionel Messi sur le Barça

Clara Francey

10.11.2025

La légende du FC Barcelone Lionel Messi, qui évolue actuellement à l'Inter Miami, a dévoilé une visite secrète au nouveau Camp Nou dans un message publié dimanche sur Instagram, dans lequel il a exprimé son désir de revenir un jour dans ce stade.

Agence France-Presse

10.11.2025, 13:20

10.11.2025, 13:21

«Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois comme l'homme le plus heureux du monde», a écrit Messi dans son message accompagné de cinq photos de lui et d'une vidéo.

«J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire...», a ajouté l'attaquant de 38 ans, qui a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la conférence Est de MLS grâce à son doublé samedi contre Nashville (4-0).

MLS. Messi en mode gala propulse Miami en demi-finales

MLSMessi en mode gala propulse Miami en demi-finales

Malgré sa volonté affichée de rester au Barça, Messi a quitté en août 2021 en fin de contrat son club formateur, dont les finances ne pouvaient plus assurer son salaire de 60 millions d'euros par saison, pour le Paris Saint-Germain où il a joué jusqu'en 2023.

Le message du champion du monde 2022 avec l'Argentine intervient trois jours après un entraînement ouvert au public de l'équipe catalane au Camp Nou, dont le chantier de rénovation lancé en juin 2023 a accumulé de nombreux retards.

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

