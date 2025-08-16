A quelques heures de ses débuts en Liga à Majorque, le FC Barcelone est enfin parvenu samedi à inscrire officiellement auprès de la Liga ses deux recrues majeures de l'été. Il s'agit en l'occurrence du gardien Joan Garcia et l'attaquant anglais Marcus Rashford.

Keystone-SDA ATS

Le portier catalan, recruté pour 25 millions d'euros cet été en provenance de l'Espanyol Barcelone, et l'international anglais, prêté avec option d'achat par Manchester United, font tous les deux partie du groupe officiel du Barça en Liga, au moins temporairement.

Ils sont donc disponibles pour la première rencontre de la saison du champion en titre samedi (19h30) à Majorque.