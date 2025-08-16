  1. Clients Privés
LaLiga Le jour de la… reprise : le Barça enregistre ses recrues phares !

ATS

16.8.2025 - 12:11

A quelques heures de ses débuts en Liga à Majorque, le FC Barcelone est enfin parvenu samedi à inscrire officiellement auprès de la Liga ses deux recrues majeures de l'été. Il s'agit en l'occurrence du gardien Joan Garcia et l'attaquant anglais Marcus Rashford.

Keystone-SDA

16.08.2025, 12:11

16.08.2025, 12:24

Le portier catalan, recruté pour 25 millions d'euros cet été en provenance de l'Espanyol Barcelone, et l'international anglais, prêté avec option d'achat par Manchester United, font tous les deux partie du groupe officiel du Barça en Liga, au moins temporairement.

Le club «dans une impasse». Marcus Rashford dégomme Manchester United !

Le club «dans une impasse»Marcus Rashford dégomme Manchester United !

Ils sont donc disponibles pour la première rencontre de la saison du champion en titre samedi (19h30) à Majorque.

LaLiga. L'absence longue durée de Ter Stegen validée par la Ligue espagnole

LaLigaL'absence longue durée de Ter Stegen validée par la Ligue espagnole

