  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Joan Laporta réélu à la présidence du FC Barcelone

Nicolas Larchevêque

16.3.2026

Grand favori du scrutin, Joan Laporta a été réélu dimanche président du FC Barcelone pour les cinq prochaines années avec une large avance sur son seul opposant, Victor Font, qui a concédé sa défaite.

Joan Laporta a été réélu dimanche président du FC Barcelone pour les cinq prochaines années-
Joan Laporta a été réélu dimanche président du FC Barcelone pour les cinq prochaines années-
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.03.2026, 07:48

L'avocat de 63 ans, qui avait déjà battu Font lors des élections de 2021, reprendra ses fonctions en juillet après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.

Laporta a remporté 68,18 % des suffrages contre 29,78 % pour Font, selon les résultats définitifs. Quelque 42% des 48.480 socios (abonnés) ont pris part au vote. «Nous sommes tristes, nous avions vraiment bon espoir et c'est dommage — nous félicitons Laporta», a déclaré Font aux journalistes, reconnaissant sa défaite.

Malgré les critiques

Laporta avait déjà dirigé le club catalan entre 2003 et 2010, ce qui est considéré comme la meilleure période de son histoire où il a notamment remporté le triplé sous la houlette de Pep Guardiola en 2009. De retour aux manettes en 2021 après s'être engagé à faire rester la superstar argentine Lionel Messi au club – ce qu'il n'a pas réussi à faire –, Laporta a aidé le Barça à rester à flot malgré la crise financière dont il avait hérité.

La méthode employée et le recours à des opérations comptables a toutefois été fortement critiquée par ses opposants. Mais son bilan, avec deux Ligas en 2023 et 2025, et un retour au premier plan au niveau européen, a largement plaidé en sa faveur pour ce scrutin, tout comme sa volonté de mener à bien la rénovation du Camp Nou, toujours en travaux.

Les plus lus

Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
Comment ne jamais perdre la face ? Voici les règles sulfureuses de Trump
Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !
«Leur calvaire n'a que trop duré» - Emmanuel Macron s’emporte !
Les plus beaux looks du tapis rouge – et quelques faux pas