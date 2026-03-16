Grand favori du scrutin, Joan Laporta a été réélu dimanche président du FC Barcelone pour les cinq prochaines années avec une large avance sur son seul opposant, Victor Font, qui a concédé sa défaite.

Joan Laporta a été réélu dimanche président du FC Barcelone pour les cinq prochaines années- KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'avocat de 63 ans, qui avait déjà battu Font lors des élections de 2021, reprendra ses fonctions en juillet après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral.

Laporta a remporté 68,18 % des suffrages contre 29,78 % pour Font, selon les résultats définitifs. Quelque 42% des 48.480 socios (abonnés) ont pris part au vote. «Nous sommes tristes, nous avions vraiment bon espoir et c'est dommage — nous félicitons Laporta», a déclaré Font aux journalistes, reconnaissant sa défaite.

Malgré les critiques

Laporta avait déjà dirigé le club catalan entre 2003 et 2010, ce qui est considéré comme la meilleure période de son histoire où il a notamment remporté le triplé sous la houlette de Pep Guardiola en 2009. De retour aux manettes en 2021 après s'être engagé à faire rester la superstar argentine Lionel Messi au club – ce qu'il n'a pas réussi à faire –, Laporta a aidé le Barça à rester à flot malgré la crise financière dont il avait hérité.

La méthode employée et le recours à des opérations comptables a toutefois été fortement critiquée par ses opposants. Mais son bilan, avec deux Ligas en 2023 et 2025, et un retour au premier plan au niveau européen, a largement plaidé en sa faveur pour ce scrutin, tout comme sa volonté de mener à bien la rénovation du Camp Nou, toujours en travaux.