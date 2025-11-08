Le défenseur français du FC Barcelone Jules Koundé est incertain pour le match de Liga face au Celta Vigo dimanche, a annoncé son entraîneur Hansi Flick à quelques heures du rassemblement de l'équipe de France pour lequel il est convoqué.

Le Barça doute pour Koundé avant le rassemblement des Bleus. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Melchior Cordonier

La présence dans le groupe blaugrana de l'inusable latéral droit, qui a quitté prématurément l'entraînement collectif ce samedi, est «incertaine», a déclaré Flick samedi en conférence de presse sans donner plus d'explications.

Selon la presse catalane, l'ancien Bordelais, l'un joueurs les plus utilisés en Europe ces deux dernières saisons, souffre d'une gêne musculaire qui le handicape dans ses performances.

Indéboulonnable en club et en sélection malgré un début de saison compliqué au sein d'une défense barcelonaise en grande difficulté, Koundé fait partie des 24 joueurs appelés par le sélectionneur Didier Deschamps pour affronter l'Ukraine, le 13 novembre, et l'Azerbaïdjan, le 16, lors des qualifications du Mondial-2026.