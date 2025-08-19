  1. Clients Privés
LaLiga Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna

ATS

19.8.2025 - 23:20

Le Real Madrid a lancé sa saison 2024/2025 par une victoire mardi à domicile. Les Merengue ont battu Osasuna 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Keystone-SDA

Jusqu'ici remuant mais peu en réussite devant le but, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du championnat espagnol l'an passé pour sa première saison au Real, a pris ses responsabilités pour transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Il a ainsi ouvert son compteur en Liga cette saison (51e, 1-0) avec son nouveau numéro 10.

Avec cette première victoire, le Real rejoint le FC Barcelone et six autres équipes qui ont gagné lors de la première journée en tête du classement. Le Barça s'était imposé 3-0 samedi sur la pelouse de Majorque.

