Vainqueur (4-3) dimanche lors d'un Clasico épique face au Real Madrid, son grand rival, le FC Barcelone pourrait décrocher officiellement le 28e titre de champion d'Espagne de son histoire en fonction des résultats de la 36e journée de Liga.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Avec un avantage de sept points sur le Real (2e, 75 points) et deux victoires dans les confrontations avec celui-ci, le Barça (1er, 82 points) semble avoir fait le plus dur et peut être sacré dès mercredi soir, en cas de nul ou de défaite madrilène face à Majorque (9e, 47 points), à la lutte pour une qualification européenne.

Un scénario pas totalement exclu, compte tenu de l'hécatombe de blessures qui frappe la Maison Blanche, contrainte de faire sans Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Vinicius Junior, David Alaba, Lucas Vazquez et les Français Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, et probablement sans Rodrygo, filmé mardi en train de quitter l'entraînement, visiblement touché à la cuisse gauche.

En cas de succès des hommes de Carlo Ancelotti, qui a confirmé mardi qu'il allait bien devenir le nouveau sélectionneur du Brésil «dès le 26 mai» et a refusé de jeter l'éponge malgré un retard quasi-impossible à combler, le club catalan devra s'imposer jeudi sur la pelouse de son voisin, l'Espanyol Barcelone (14e, 39 points), pour être mathématiquement champion.

C'est, assez ironiquement, la deuxième fois que se présente ce cas de figure, après le dernier sacre des Blaugranas en 2023, déjà fêté au stade de Cornella.

Mbappé «Pichichi» ?

L'entraîneur barcelonais Hansi Flick a néanmoins refusé de crier victoire dimanche après le Clasico remporté (4-3): «dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est en bonne position, mais on a encore besoin de trois points pour être champion».

«Le mieux serait de les gagner le plus tôt possible. Tous les matchs seront difficiles, mais je pense que nous avons les qualités pour y parvenir», a prévenu le coach allemand.

Après une élimination cruelle en demi-finale de la C1, la victoire dimanche face au Real Madrid, son éternel rival, permet au Barça d'entrevoir un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) presque impensable en début de saison, alors que le Real, champion d'Europe et d'Espagne en titre, venait de se renforcer avec l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé.

Venu à Madrid en quête de gloire et de trophées, l'attaquant français est rentré dimanche dans l'histoire comme le joueur ayant inscrit le plus de buts pour sa première saison au Real, avec 39 réalisations toutes compétitions confondues. Plus que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ou Ivan Zamorano, ex-détenteur du record (37).

Il devra cependant se contenter d'une Supercoupe d'Europe, d'une Coupe intercontinentale et d'un probable titre de «Pichichi», meilleur buteur de Liga, encore à aller chercher, avec 27 unités, soit deux de plus que Robert Lewandowski, le buteur polonais du Barça, qui revient d'une blessure à la cuisse gauche.

Une maigre consolation pour le Bondynois et ses rêves de Ligue des champions et de Ballon d'Or, qui devront encore attendre - au moins - un an de plus.