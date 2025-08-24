Kylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Déjà décisif mardi dernier face à Osasuna (1-0), l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a porté le Real Madrid vers une deuxième victoire en deux journées en Liga dimanche sur la pelouse du promu Oviedo (3-0).

Oviedo - Real Madrid 0-3 LALIGA | 2ème journée | Saison 25/26 24.08.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Le capitaine de l'équipe de France, Soulier d'Or européen et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière, s'est montré clinique pour mener le Real (3e, 6 points) vers le succès d'un superbe enchaînement en pivot (37e, 1-0) puis d'une finition parfaite du pied droit sur un service de Vinicius Junior (83e, 2-0).

Le Brésilien, entré en jeu en seconde période, a enfoncé le clou au bout du temps additionnel (90e+3, 3-0).