Kylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Kylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Clara Francey

24.8.2025

Déjà décisif mardi dernier face à Osasuna (1-0), l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a porté le Real Madrid vers une deuxième victoire en deux journées en Liga dimanche sur la pelouse du promu Oviedo (3-0).

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Madrid 0-3

LALIGA | 2ème journée | Saison 25/26

24.08.2025

Agence France-Presse

24.08.2025, 23:42

24.08.2025, 23:43

Le capitaine de l'équipe de France, Soulier d'Or européen et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière, s'est montré clinique pour mener le Real (3e, 6 points) vers le succès d'un superbe enchaînement en pivot (37e, 1-0) puis d'une finition parfaite du pied droit sur un service de Vinicius Junior (83e, 2-0).

LaLiga. Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna

LaLigaKylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna

Le Brésilien, entré en jeu en seconde période, a enfoncé le clou au bout du temps additionnel (90e+3, 3-0).

Les plus lus

«Ça fait un choc» : un bistrot emblématique de Lausanne devra fermer ses portes
Corps retrouvés dans la Seine : ce que l’on sait de l’enquête
Le Pérou ferme 88 ports en raison de fortes vagues
Sans les moustiques, il n'y aurait pas de chocolat
«Ils payeront cher» : Israël frappe Sanaa, la capitale des Houthis
Kylian Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo