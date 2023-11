L'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, a maintenu vendredi une amende de 500'000 euros à l'encontre du FC Barcelone pour violation de ses règles de contrôle financier.

Coup dur pour le président du FC Barcelone, Joan Laporta KEYSTONE

L'organe de contrôle financier des clubs de l'UEFA (CFCB) a déclaré dans un communiqué que le club catalan avait incorrectement déclaré ses bénéfices «sur la cession d'actifs intangibles (hors transferts de joueurs, NDLR)» au cours de l'exercice 2022.

Condamné à une amende par l'UEFA en juillet, le FC Barcelone avait fait appel de cette décision.

Le champion d'Espagne en titre commence tout juste à se sortir des graves problèmes économiques qu'il a connus ces dernières années, vendant une grande partie de ses futurs revenus de droits télévisuels et d'autres parts du club (comme la branche média Barça Studios) pour continuer à acheter et à enregistrer des joueurs à court terme.

Il a également contracté des prêts auprès des grandes banques américaines JP Morgan et Goldman Sachs pour éponger ses dettes colossales évaluées à plus d'un milliard d'euros et financer la rénovation du Camp Nou.

ATS