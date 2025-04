Éliminé aux portes de la finale de la Coupe du Roi par le FC Barcelone, en C1 par le Real et distancé en Liga, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone et Antoine Griezmann a probablement perdu toute chance de titre en l'espace de 25 jours.

Les temps sont durs pour Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le football va (très) vite. L'Atlético, que certains observateurs de la presse madrilène voyaient il y a encore quelques semaines comme l'équipe la mieux armée pour affronter un calendrier surchargé après son mercato XXL l'été dernier (Alvarez, Sorloth, Le Normand, Gallagher), a une nouvelle fois basculé du mauvais côté.

Éliminés mercredi aux portes de la finale en Coupe du Roi par le FC Barcelone (4-4, 1-0), en 8e de finale de la Ligue des champions par le Real aux tirs au but (2-1/0-1, 4-2 t.a.b.) et distancés dans la course au titre avec neuf points de retard sur le Barça, les Colchoneros ont tout perdu en moins d'un mois, en subissant quatre défaites en six rencontres.

Leur chute est aussi lourde que les espoirs étaient immenses, en janvier, lorsque les hommes de Diego Simeone, en tête du championnat espagnol devant leurs deux prestigieux rivaux, venaient d'enchaîner 15 victoires consécutives et de se qualifier directement pour les 8e de C1.

«Pas été à la hauteur»

L'Atlético est pourtant, selon son entraîneur argentin, «à sa place»: si près, mais à la fois si loin de pouvoir rivaliser avec les deux géants espagnols, qu'il a eu le malheur de croiser sur sa route. «C'est le football. C'est ce que cette équipe a à offrir. Nos joueurs donnent tout ce qu'ils ont. Je ne peux rien leur reprocher», a estimé mercredi soir l'emblématique coach rojiblanco.

Sur le terrain, en C1, les Colchoneros sont parvenus à tenir tête au Real, en étant seulement battus aux tirs au but dans des circonstances cruelles avec le tir refusé après coup à l'Argentin Julian Alvarez pour avoir touché deux fois le ballon, ce que l'Atlético a contesté.

Et, ce mercredi, ils n'ont perdu que d'un seul but face au Barça, après un nul spectaculaire à l'aller (4-4). Mais ils ont surtout été trop prudents, fidèles aux idées défensives jusqu'au-boutistes du «Cholo» et pourront regretter de n'avoir pas plus forcer leur destin.

«Ce qui nous a manqué, c'est de commencer la première période comme nous avons commencé la deuxième», a résumé le défenseur uruguayen José Maria Gimenez. «Nous pouvons seulement demander pardon à nos supporters. Nous sommes tout aussi tristes qu'eux. Ils sont toujours à la hauteur, et nous n'avons pas su l'être», a-t-il ajouté.

Griezmann impuissant

Si souvent héros de son équipe, dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec 197 réalisations, l'attaquant français Antoine Griezmann, discret, n'a cette fois pas pu sauver les siens.

Sorti tête basse, «Grizou», dont l'avenir reste incertain, est peut-être passé à côté de sa dernière opportunité de quitter son club de cœur par la grande porte, avec un trophée, lui qui n'a remporté qu'une Coupe du Roi et une Ligue Europa au cours de ses deux passages à Madrid.

Interrogée par l'AFP, une source au sein du club s'est en tout cas montrée assez pessimiste concernant une possible prolongation du champion du monde 2018, annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté de Los Angeles, pour rejoindre ses ex-coéquipiers en Bleu, Olivier Giroud et Hugo Lloris. Et enfin vivre son rêve américain ?

