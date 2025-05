Villarreal a gâché la fête du FC Barcelone (3-2), sacré depuis jeudi champion d'Espagne, dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga. De son côté, le Real Madrid, à nouveau porté par Kylian Mbappé, est allé s'imposer (2-0) sur la pelouse du Séville FC.

Sevilla – Real Madrid 0-2 LALIGA // 37ème journée // Saison 24/25 18.05.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Auteur de son 29e but en championnat, le 41e toutes compétitions confondues, l'attaquant français a permis au club madrilène, à onze contre neuf pendant 45 minutes après deux cartons rouges sévillans, d'ouvrir le score (75e, 1-0) avant que l'Anglais Jude Bellingham ne double la mise en fin de match (87e, 2-0).

Cette nouvelle réalisation, la septième sur les cinq dernières journées, conforte son statut de «Pichichi», le meilleur buteur de Liga, avec quatre longueurs d'avance sur le Polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski, resté muet dans la défaite sans conséquence contre Villarreal (3-2). Elle rapproche aussi Mbappé du Soulier d'Or européen, à une longueur d'égaler le total du Suédois du Sporting Portugal Viktok Gyokeres.

Officiellement sacré champion pour la 28e fois de son histoire jeudi, le Barça, qui avait commencé à célébrer son triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) vendredi dans les rues de la capitale catalane, a lui vu la seconde partie de sa fête un peu gâchée par Villarreal (5e), venu chercher sur la pelouse du stade olympique de Montjuic sa qualification pour la Ligue des champions (3-2).

Barcelona – Villarreal 2-3 LALIGA // 37ème journée // Saison 24/25 18.05.2025

L'Atlético prive le Betis de C1

Les hommes de Marcelino, l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, ne peuvent plus être rattrapés par le Betis Séville (6e). L’équipe de Ricardo Rodriguez, resté sur le banc, a été corrigée (4-1) au Metropolitano par l'Atlético de Madrid (3e) et voit ses rêves de C1 s'envoler. L'équipe d'Antoine Griezmann, distancée dans la course au titre depuis plusieurs semaines, est elle aussi assurée de retrouver la Ligue des champions, tout comme l'Athletic Bilbao (4e), vainqueur à Valence (1-0).

La course aux deux autres compétitions européennes reste encore ouverte, avec trois équipes qui se tiennent en un point pour se qualifier en Europa League et en Conference League : le Celta Vigo (7e), le Rayo Vallecano (8e) et Osasuna (9e).

Dans le bas du classement, Leganés (18e) a remporté trois points précieux dans sa mission pour le maintien en battant (1-0) Las Palmas (19e), déjà relégué, comme Valladolid (20e). Getafe (13e), Alavés (14e), Gérone (15e) et le Séville FC (16e) sont tous sauvés, mais pas l'Espanyol Barcelone (17e), encore en danger lors de la dernière journée, face à Las Palmas.