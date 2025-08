Le FC Barcelone a lancé une procédure disciplinaire à l'encontre de son gardien allemand Marc-André ter Stegen (33 ans). Ce dernier est en instance de départ.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, le portier, récemment opéré du dos, a refusé que le Barça communique ses informations médicales à la Liga pour que l'instance évalue la durée de son indisponibilité. Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser l'absence de longue durée de son capitaine habituel pour rentrer dans les clous du fair-play financier de la Liga et inscrire ses nouvelles recrues.

Mais le refus du gardien de but, poussé vers la sortie avec la signature cet été du jeune Joan Garcia et la prolongation de l'expérimenté Wojciech Szczesny, rend impossible cette opération. Toujours dans le rouge financièrement, le club champion d'Espagne considère ainsi que la position de Ter Stegen pourrait lui causer un préjudice sportif et économique.

Le gardien allemand s'expose à de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation de son contrat selon le règlement de la Liga.