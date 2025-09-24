  1. Clients Privés
LaLiga La pression monte à Barcelone : le Camp Nou toujours inutilisable

Nicolas Larchevêque

24.9.2025

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est toujours pas prêt à accueillir des matches. Cette situation place les dirigeants du club catalan sous une immense pression pour honorer leurs engagements financiers.

24.09.2025, 15:43

Le stade, qui est déjà le plus grand d'Europe avec plus de 99'000 places, doit être le premier à atteindre la capacité de 105'000 places. En mai 2023, lors du lancement du projet de rénovation et de modernisation de l'enceinte barcelonaise, construite en 1957, les dirigeants catalans promettaient un retour rapide, fixé à novembre 2024, pour célébrer les 125 ans du club.

Un objectif ambitieux, mais finalement irréaliste, qui a poussé le Barça à évoluer lors des deux dernières saisons au stade olympique de Montjuic. Plusieurs dates de réouverture - début 2025, puis au printemps, en août, et même en septembre - ont été annoncées, mais le stade n'est toujours pas prêt à accueillir du public en sécurité, même avec une jauge réduite, selon la mairie de Barcelone.

Failles de sécurité

Selon un porte-parole des pompiers catalans, plusieurs failles de sécurité ont par la suite été détectées, notamment au niveau des sorties de secours. Les travaux, gérés par l'entreprise Limak, ont accumulé un retard difficile à rattraper, notamment pour des questions de permis, des plaintes de salariés concernant leurs conditions de travail, ainsi que de riverains pour la pollution sonore et lumineuse. Le chantier a également été impacté par l'augmentation des coûts de construction en raison de la guerre en Ukraine, et par une série d'intempéries.

Que reste-t-il à faire?

Lors d'une visite récente organisée par le club, des journalistes ont pu observer l'avancée des travaux, mais également les problèmes restant à régler pour une réouverture partielle. Celle-ci a été repoussée une nouvelle fois, au mois d'octobre, pour la réception de Gérone.

Les tribunes, reconstruites aux deux tiers, ont été entièrement rénovées, avec de nouveaux sièges aux couleurs du club et des lumières LED pour accompagner l'entrée des joueurs. La pelouse installée à la fin de l'été semble prête à l'emploi.

LaLiga. La patience des Catalans mise à l’épreuve : le Camp Nou n’est pas prêt

LaLigaLa patience des Catalans mise à l’épreuve : le Camp Nou n’est pas prêt

Dans les couloirs, en revanche, plusieurs zones restent en chantier, des tuyaux pendent du plafond, les murs ne sont pas encore peints, et le futur vestiaire barcelonais n'est pas encore construit. Le troisième anneau des tribunes commence à se dessiner, mais est encore loin d'être terminé, et la partie la plus délicate, la pose du futur toit, n'aura lieu qu'à l'été 2027, selon le club.

Quelles conséquences pour le club ?

Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone. Il a besoin des revenus générés par son mythique stade - l'une des attractions touristiques majeures de la ville - pour sortir des jeux d'écritures comptables et retrouver de la stabilité.

Selon la presse espagnole, les dirigeants barcelonais, qui ont contracté plusieurs prêts pour rembourser l'immense dette du club post-Covid et financer la rénovation du Camp Nou, estimée à plus de 1,5 milliard d'euros, se retrouvent ainsi sous une immense pression de leurs partenaires et parraineurs.

La vente des droits d'exploitation de sièges VIP à des investisseurs qataris et émiratis pour un montant estimé à 100 millions d'euros sur 20 ans, censée permettre au Barça de rentrer dans les clous du fair-play financier la saison dernière, n'est toujours pas validée dans les comptes du club tant que le Camp Nou n'est pas opérationnel.

Dès le mois de décembre, le Barça devra également commencer à rembourser les intérêts de son prêt de 1,45 milliard d'euros à la banque américaine Goldman Sachs, estimés à près de 45 millions d'euros.

Sans la visibilité apportée par l'organisation de matches au Camp Nou, le géant du streaming musical Spotify, qui a conclu en 2022 un contrat de parrainage record pour accoler son nom et son logo au Camp Nou et sur les maillots catalans, ne donnera que cinq millions par an, et non 20, jusqu'à ce que l'enceinte soit remplie à 90%.

Autant de raisons expliquant la volonté des dirigeants barcelonais d'y revenir dès que possible, même avec une jauge à 27'000 spectateurs.

