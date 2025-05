Le défenseur du Real Madrid Raul Asencio, mis en examen mercredi aux côtés de trois anciens joueurs du club pour avoir diffusé un enregistrement vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, a demandé jeudi le respect de «la présomption d'innocence» jusqu'à son procès.

Raul Asencio a été mis en examen mercredi pour avoir diffusé un enregistrement vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure. IMAGO/Pressinphoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je n’ai participé à aucun comportement qui viole la liberté sexuelle d’une femme, et encore moins d’une mineure. Ceci est confirmé par la décision rendue par le Tribunal susmentionné, qui ne m'accuse pas d'avoir eu des relations sexuelles avec les deux femmes impliquées, ni de les avoir enregistrées, avec ou sans leur consentement», écrit le jeune défenseur espagnol dans un communiqué sur Instagram.

Le joueur de 22 ans, dont on ne connaissait pas encore l'implication dans cette affaire, est poursuivi, comme ses trois anciens coéquipiers du centre de formation du Real, pour son implication «dans l'enregistrement ou la diffusion non consentie de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure et une autre jeune fille», âgées en l’occurrence de 16 et 18 ans, selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Il a cependant appris, plus tôt dans la journée, que la juge en charge de l'enquête considérait qu'il n'y avait aucune preuve qu'Asencio ait été impliqué dans l'enregistrement des vidéos, mais qu'il était toujours accusé de les avoir diffusées, ou montrées à un tiers, en sachant ce qu'elles contenaient.

«Utilisation de mineurs à des fins pornographiques»

Il demeure mis en examen pour «révélation de secrets sans consentement et violation de l'intimité, distribution et envoi à des tiers de vidéos sans consentement, captation et utilisation de mineurs à des fins pornographiques et détention de pédopornographie».

«L’accusation portée contre moi, comme le précise expressément la décision du tribunal elle-même, est de nature strictement provisoire. La présomption d’innocence doit donc continuer à prévaloir. Si des accusations sont finalement portées et qu’un procès commence, je continuerai à me défendre devant les tribunaux, en qui j’ai une confiance totale, en réaffirmant mon innocence de toute conduite criminelle», s'est défendu le joueur dans le même communiqué.

Asencio, formé au Real, est la révélation de la saison du club madrilène où il s’est imposé comme titulaire pour sa première saison en professionnel. Il a été pris à partie à plusieurs reprises dans des stades espagnols, notamment lors du dernier Clasico contre le FC Barcelone, où la Liga a dénoncé des chants «Asencio, en prison !» après que des médias espagnols ont évoqué son nom dans cette affaire.

