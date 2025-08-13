  1. Clients Privés
LaLiga L'absence longue durée de Ter Stegen validée par la Ligue espagnole

ATS

13.8.2025 - 23:18

La Ligue espagnole a validé l'absence de longue durée du gardien du Barça Marc-André ter Stegen. Le club l'a annoncé mercredi et peut inscrire sa recrue Joan Garcia pour le remplacer sans enfreindre les règles du fair-play financier.

La Ligue espagnole a validé l'absence de longue durée du gardien du Barça Marc-André ter Stegen.
La Ligue espagnole a validé l'absence de longue durée du gardien du Barça Marc-André ter Stegen.
ats

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:18

«La commission médicale de la Liga a déterminé que la blessure de Marc-André ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur», a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué. Le club «procédera (jeudi) à la formalisation immédiate de l'inscription du joueur Joan Garcia», recruté cet été, a-t-il ajouté.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, Ter Stegen, 33 ans, a récemment été opéré du dos. Mais le gardien allemand avait refusé jusqu'au 8 août que son dossier médical soit transféré à la Liga afin qu'elle évalue la durée de son indisponibilité.

Le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels. Outre Garcia, le Barça a prolongé cet été l'expérimenté portier polonais Wojciech Szczesny (35 ans).

Fin du bras de fer médical. Après des tensions, Ter Stegen et le Barça enterrent la hache de guerre

Fin du bras de fer médicalAprès des tensions, Ter Stegen et le Barça enterrent la hache de guerre

