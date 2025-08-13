La Ligue espagnole a validé l'absence de longue durée du gardien du Barça Marc-André ter Stegen. Le club l'a annoncé mercredi et peut inscrire sa recrue Joan Garcia pour le remplacer sans enfreindre les règles du fair-play financier.

Keystone-SDA ATS

«La commission médicale de la Liga a déterminé que la blessure de Marc-André ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur», a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué. Le club «procédera (jeudi) à la formalisation immédiate de l'inscription du joueur Joan Garcia», recruté cet été, a-t-il ajouté.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, Ter Stegen, 33 ans, a récemment été opéré du dos. Mais le gardien allemand avait refusé jusqu'au 8 août que son dossier médical soit transféré à la Liga afin qu'elle évalue la durée de son indisponibilité.

Le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels. Outre Garcia, le Barça a prolongé cet été l'expérimenté portier polonais Wojciech Szczesny (35 ans).