LaLiga Barcelone se fait une belle frayeur chez le promu

Nicolas Larchevêque

25.9.2025

Mené 1-0 à la mi-temps, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi lors de la sixième journée de Liga, grâce à l'inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araujo.

Oviedo - Barcelona 1-3

Oviedo - Barcelona 1-3

LALIGA | 6ème journée | Saison 25/26

25.09.2025

Agence France-Presse

25.09.2025, 23:45

L'attaquant polonais, à peine entré en jeu (70e, 2-1) et le défenseur uruguayen (89e, 3-1), tous deux buteurs de la tête, ont arraché une victoire dans la douleur pour le Barça (2e, 16 points), qui reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 points), leader toujours invaincu.

LaLiga. Les superstars illuminent le ciel d'un Madrid invaincu

LaLigaLes superstars illuminent le ciel d'un Madrid invaincu

Valeureux jusqu'au bout, les joueurs d'Oviedo (18e, 3 points), petit club asturien de retour en Liga pour la première fois depuis 24 ans, ont longtemps tenu tête au géant catalan. Ils avaient même ouvert le score en première mi-temps en profitant d'une sortie ratée du gardien barcelonais Joan Garcia (33e, 1-0).

Ils se sont cependant effondrés en seconde période après l'égalisation opportuniste du défenseur espagnol du Barça Eric Garcia (56e, 1-1).

