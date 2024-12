Concours: Vivez le derby Real - Atlético en VIP - On s’occupe de tout, participez !

Pour tous les amateurs de football espagnol : blue Sport et Alfa Romeo Suisse t'envoient à Madrid, au stade Santiago Bernabéu, pour assister au prestigieux derby de LALIGA entre le Real Madrid et l'Atlético le 9 février 2025.

Rédaction blue Sport René Weder

Le Prix

blue Sport et Alfa Romeo Suisse tirent au sort deux billets VIP pour le derby madrilène de LALIGA (23ème journée) le 9 février 2025, au stade Santiago Bernabéu. Le prix expérience exclusive dans l’espace VIP, les vols aller-retour pour Madrid, ainsi que une nuit dans un hôtel 4 étoiles.

En résumé Le prix: 2 billets VIP pour le derby madrilène Real - Atlético le 9 février 2025, à Madrid.

Expérience exclusive dans la zone VIP du stade.

1 nuit dans un hôtel 4 étoiles (dans une chambre double, petit-déjeuner compris).

2 vols (aller-retour) pour Madrid au départ de Zurich (d'autres aéroports de départ disponibles sur demande).

De plus, une Alfa Romeo Junior sera mise à disposition pour le trajet aller-retour vers/depuis l'aéroport.

La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 26 janvier 2025 à 23h59. Les gagnants seront informés personnellement.

Les conditions de participation sont acceptées en envoyant le formulaire suivant conformément aux conditions générales (ci-dessous).

Le vol, l'hôtel et l'Alfa Romeo Junior sont sponsorisés par Alfa Romeo Suisse. Les billets pur le match sont pris en charge par fussballreisen.com. Montre plus

Conditions générales de participation

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. De plus, le/la gagnant/e et/ou l'accompagnant/e doivent être en possession d'un permis de conduire (catégorie B) valable. Une seule participation au concours est autorisée par personne. Sont exclus de la participation les collaborateurs et leurs proches du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours.



blue Entertainment AG (blue Sport) se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans en donner les raisons. Les gagnants seront informés personnellement par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en relation avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur le site blue News.



En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG et Alfa Romeo Suisse. blue Sport et Alfa Romeo Suisse s'engagent à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en matière de protection des données.



Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible. Les vols et les nuits d’hôtel sont offerts par Alfa Romeo Suisse, les billets pour le match sont pris en charge par fussballreisen.com.

Conditions générales de voyage Les participants* doivent être âgés d'au moins 18 ans.

Les participants* et/ou l'accompagnant/e doivent être en possession d'un permis de conduire (catégorie B) valable.

Les participants* doivent disposer de documents de voyage valables.

Les participants* vérifient les dates de voyage avant de s'inscrire et garantissent une capacité de voyage aux dates mentionnées. Montre plus

