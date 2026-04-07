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Hansi Flick «Lamine n'a que 18 ans, parfois il est en colère quand je le sors»

Clara Francey

7.4.2026

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a défendu mardi sa jeune star Lamine Yamal et son côté «émotif», assurant qu'il le soutiendrait «toujours» face aux critiques, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

LALIGA | 30ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

Agence France-Presse

07.04.2026, 15:30

Des images captées par les télévisions espagnoles à la fin du match de Liga samedi contre l'Atlético (2-1) ont montré l'ailier de 18 ans visiblement agacé par les réprimandes d'un membre du staff technique après un ballon perdu et qui n'avait pas souhaité saluer son entraîneur en quittant la pelouse.

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«Ce qu'il faut retenir, c'est que Lamine n'a que 18 ans et que pour moi, c'est un joueur incroyable. On s'en rend compte quand on revoit le match: ce qu'il fait est incroyable», a déclaré Flick en demandant à la presse de ne pas générer de polémique inutile à propos de cette scène.

«Il n'a que 18 ans, et parfois il est en colère quand je le remplace. Contre l'Atlético il s'est retrouvé dans une situation où il a dribblé quatre ou cinq joueurs, il a tiré et n'a pas réussi à marquer. Parfois, il peut être frustré de ne pas marquer ce genre de buts. Il est émotif, et c'est une bonne chose, je le soutiendrai toujours», a assuré l'entraîneur allemand.

L'ex-coach du Bayern a estimé que Yamal, 2e du Ballon d'Or l'an dernier, était «sur le bon chemin» et promis que lui et son staff l'aiderait à «progresser encore».

«Tout le monde fait des erreurs parfois. Je lui ai dit : ‹Il n'y a pas de problème, tu as le droit et je te protégerai toujours.› C'est ce que je veux pour lui: qu'il montre à tout le monde sur le terrain à quel point il est fort. Parce que je suis sûr qu'il deviendra l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur joueur à l'avenir», a-t-il affirmé.

FC Barcelona - Atlético de Madrid
FC Barcelona - Atlético de Madrid

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