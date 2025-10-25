Lamine Yamal allume le Real, Xabi Alonso refuse de rentrer dans la polémique

  1. Clients Privés
Avant le Clasico Yamal tacle le Real, Alonso refuse de rentrer dans la polémique

Clara Francey

25.10.2025

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, critiqué après des déclarations provocatrices contre le Real Madrid, sera «motivé» par ces critiques avant le Clasico, a déclaré samedi Marcus Sorg, l'entraîneur-adjoint d'Hansi Flick, suspendu.

Agence France-Presse

25.10.2025, 17:38

L'ailier de 18 ans a enflammé la presse espagnole en plaisantant avec le créateur de contenus Ibai Llanos en marge d'un match de la Kings League, la ligue de foot à 7 créée par l'ex-Barcelonais Gerard Piqué, accusant le Real de «voler» et de ne faire que «se plaindre».

«Lamine est un joueur de haut niveau et je pense que les critiques vont le motiver. J'espère que nous le verrons demain réaliser une grande performance», a déclaré Marcus Sorg en conférence de presse.

Interrogé à plusieurs reprises, l'entraîneur madrilène Xabi Alonso a refusé de rentrer dans la polémique avant son premier Clasico sur le banc merengue, préférant parler d'un «match intense», «spécial» et «important» pour son projet collectif.

«Il ne faut pas seulement s'arrêter au résultat, et mettre en valeur le processus. Je crois que nous nous développons bien, même s'il nous reste encore une marge de progression. Nous essayons de construire une base solide», a poursuivi le technicien basque.

L'ex-milieu de terrain de la Roja n'a pas donné d'indication sur son onze dimanche mais s'est réjoui des retours dans le groupe de Dani Carvajal, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Dani Ceballos.

Côté Barça, Sorg, l'assistant d'Hansi Flick, suspendu après le carton rouge le week-end dernier contre Gérone, a confirmé que l'attaquant brésilien Raphinha, pas encore remis d'une blessure à la cuisse droite, serait absent pour ce premier Clasico de la saison, dimanche (16h15) au Santiago Bernabéu.

Le défenseur français Jules Koundé, de retour à l'entraînement samedi, et l'attaquant espagnol Ferran Torres, sont encore incertains.

Le club catalan (2e, 22 points), qui vise une cinquième victoire consécutive face à son éternel rival, actuel leader de la Liga avec 24 points, est déjà privé de plusieurs joueurs majeurs blessés, dont l'attaquant polonais Robert Lewandowski, les milieux espagnols Dani Olmo et Gavi, et les gardiens de but Joan Garcia et Marc-André ter Stegen.

