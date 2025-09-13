  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Polémique en Espagne Lamine Yamal blessé, la Roja s’attire les foudres du Barça

Nicolas Larchevêque

13.9.2025

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a accusé samedi la sélection espagnole d'avoir forcé à jouer Lamine Yamal. Le jeune prodige est pourtant touché au pubis et forfait pour la rencontre de Liga face à Valence dimanche.

Lamine Yamal a joué avec l’Espagne «malgré des douleurs», selon Hansi Flick.
Lamine Yamal a joué avec l’Espagne «malgré des douleurs», selon Hansi Flick.
IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse

13.09.2025, 14:28

13.09.2025, 14:47

«Lamine ne sera pas disponible, à mon grand regret. Il a rejoint l'équipe nationale malgré des douleurs, il ne s'est pas entraîné, il a pris des analgésiques pour pouvoir jouer», a déclaré Flick en conférence de presse samedi au sujet de l'ailier de 18 ans, absent de l'entraînement.

«À chaque match (face à la Bulgarie et la Turquie, NDLR), ils avaient au moins trois buts d'avance, il a joué 79 et 73 minutes. Entre les matches, il ne s'est pas entraîné», a regretté le coach allemand, accusant la Roja de «ne pas prendre soin des joueurs».

«Meilleure communication»

A l'instar des cas d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés en équipe de France au grand dam du Paris SG, Flick a appelé à «une meilleure communication» entre clubs et sélection, pour éviter ce type de blessures.

Polémique chez les Bleus. Didier Deschamps : «Le PSG n’a jamais été notre adversaire»

Polémique chez les BleusDidier Deschamps : «Le PSG n’a jamais été notre adversaire»

Le club catalan, qui n'a pas révélé la raison de l'absence de Yamal à l'entraînement collectif du jour, a précisé que le jeune gaucher serait indisponible face à Valence, dimanche, et est très incertain pour le déplacement à Newcastle, jeudi, en Ligue des champions.

Alors qu'il avait coché ce dimanche 14 septembre comme la date de son retour au Camp Nou après de grands travaux, le champion d'Espagne en titre est finalement contraint de disputer sa première rencontre de Liga de la saison à domicile au stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6’000 spectateurs.

Pas encore les autorisations. Le Barça privé de Camp Nou face à Valence

Pas encore les autorisationsLe Barça privé de Camp Nou face à Valence

FC Barcelona - Valencia CF
FC Barcelona - Valencia CF

di 14.09. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sports Live ∙ FC Barcelona - Valencia CF

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 3h et 56min 49sec

Les plus lus

Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
L’équipe de Suisse reste en vie grâce un miracle en double
WhatsApp va complètement changer de look
Enorme manifestation à l'appel du militant Tommy Robinson