L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a accusé samedi la sélection espagnole d'avoir forcé à jouer Lamine Yamal. Le jeune prodige est pourtant touché au pubis et forfait pour la rencontre de Liga face à Valence dimanche.

Lamine Yamal a joué avec l’Espagne «malgré des douleurs», selon Hansi Flick. IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Lamine ne sera pas disponible, à mon grand regret. Il a rejoint l'équipe nationale malgré des douleurs, il ne s'est pas entraîné, il a pris des analgésiques pour pouvoir jouer», a déclaré Flick en conférence de presse samedi au sujet de l'ailier de 18 ans, absent de l'entraînement.

«À chaque match (face à la Bulgarie et la Turquie, NDLR), ils avaient au moins trois buts d'avance, il a joué 79 et 73 minutes. Entre les matches, il ne s'est pas entraîné», a regretté le coach allemand, accusant la Roja de «ne pas prendre soin des joueurs».

«Meilleure communication»

A l'instar des cas d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés en équipe de France au grand dam du Paris SG, Flick a appelé à «une meilleure communication» entre clubs et sélection, pour éviter ce type de blessures.

Le club catalan, qui n'a pas révélé la raison de l'absence de Yamal à l'entraînement collectif du jour, a précisé que le jeune gaucher serait indisponible face à Valence, dimanche, et est très incertain pour le déplacement à Newcastle, jeudi, en Ligue des champions.

Alors qu'il avait coché ce dimanche 14 septembre comme la date de son retour au Camp Nou après de grands travaux, le champion d'Espagne en titre est finalement contraint de disputer sa première rencontre de Liga de la saison à domicile au stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6’000 spectateurs.