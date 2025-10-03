Retour précipité face au PSG, Yamal en paie les pots cassés

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Forfait «pour deux à trois semaines» Retour précipité face au PSG, Yamal en paie les pots cassés

ATS

3.10.2025 - 16:54

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, de retour comme titulaire face au PSG mercredi (défaite 2-1) en Ligue des champions, souffre à nouveau de douleurs au pubis.

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:54

03.10.2025, 17:11

L'international espagnol sera indisponible «pour deux à trois semaines», a annoncé vendredi le club catalan.

Ligue des champions. Le PSG et ses «titis» en feu ont envoyé un message à l'Europe

Ligue des championsLe PSG et ses «titis» en feu ont envoyé un message à l'Europe

«Les douleurs au pubis qui gênaient Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG», écrit le Barça dans un court communiqué, ajoutant que l'ailier de 18 ans sera forfait contre le Séville FC dimanche en Liga et indisponible «pour deux à trois semaines».

Ligue des champions. Le PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

Ligue des championsLe PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

Yamal, appelé vendredi matin par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en vue de la prochaine trêve internationale, va donc manquer les deux rencontres de qualifications pour le Mondial 2026 face à la Géorgie et la Bulgarie. Il est également incertain pour les prochaines échéances avec le Barça, notamment le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre.

Les plus lus

Que signifient les garanties de sécurité américaines données au Qatar?
Retour précipité face au PSG, Yamal en paie les pots cassés
Le vice-président condamné pour avoir pénétré dans la zone interdite
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Etats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé