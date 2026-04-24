L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a assuré vendredi que le prodige catalan Lamine Yamal, blessé à la cuisse gauche, serait présent à la Coupe du monde 2026 cet été avec l'Espagne et qu'il «reviendra plus fort».

Lamine Yamal s’est blessé face au Celta Vigo mercredi en championnat. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Cette situation n'est pas facile pour nous, mais elle ne l'est pas non plus pour lui. Nous devons la gérer au mieux, et essayer d'apprendre de cette blessure. C'était sa première blessure musculaire. Il sera absent pour nous (en cette fin de saison, ndlr), mais je pense qu'il sera là pour la Coupe du monde et qu'il reviendra plus fort», a déclaré Flick en conférence de presse.

«Je lui souhaite vraiment de revenir en forme, et de vivre une Coupe du monde exceptionnelle. Tout le monde veut voir Lamine à son meilleur niveau lors du Mondial», a-t-il ajouté.

La star de la sélection espagnole, «manquera le reste de la saison», précisait jeudi le Barça, mais devrait être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

L'entraîneur barcelonais a précisé que Yamal, touché au biceps fémoral gauche, ne s'est pas blessé en marquant le pénalty décisif qu'il avait lui-même obtenu face au Celta Vigo mercredi (1-0) mais un peu avant.

«Il a senti quelque chose après la faute, mais il a pensé que ce n'était pas grand chose. Il a décidé de tirer le pénalty et s'est rendu compte que c'était sérieux. Il n'avait jamais eu de blessure musculaire, il doit apprendre à écouter les signaux que son corps lui donne», a estimé Flick.

Le FC Barcelone, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, va en attendant devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses neuf points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Les Catalans se déplacent samedi (16h15) à Getafe, en banlieue de Madrid pour lancer le sprint final en Liga, sans leur jeune prodige.