Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, va hériter cette saison du no 10 du Barça que portèrent naguère Lionel Messi et Diego Maradona, a annoncé mercredi le club catalan.

A photo for the books. 💙❤️ pic.twitter.com/oCpCC3aHW1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Souvent comparé à Messi, lui aussi sorti de la Masia, le centre de formation du club, l'ailier qui vient de fêter ses 18 ans dans des circonstances à l'origine d'une controverse portait la saison dernière le no 19, le no 10 ayant été attribué depuis 2021 à Ansu Fati, transféré cet été à Monaco.

Plus jeune joueur de l'histoire du Barça à être entré en jeu en championnat - c'était en avril 2023, il n'avait que 15 ans et neuf mois -, Yamal est devenu depuis une pièce maîtresse du club pour lequel il a inscrit 25 buts en 100 apparitions. Il a joué un rôle prépondérant dans le triplé réussi la saison passée (championnat, Coupe du roi et Supercoupe d'Espagne).

«Messi a tracé son chemin et je tracerai le mien», a-t-il dit aux journalistes lors d'un événement organisé pour l'occasion à la boutique du club, au Camp Nou. «Je vais travailler aussi dur que je peux, tout donner et tenter de rendre heureux les supporters du Barça qui sont ici et ceux qui sont chez eux.»

Yamal a fait ces derniers jours les gros titres des journaux espagnols après avoir fêté ses dix-huit ans le week-end lors d'une soirée privée pour laquelle des artistes nains avaient été embauchés.

Le ministère des Droits sociaux a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu atteinte à la dignité des personnes concernées à la suite d'une plainte déposée par l'Association des personnes atteintes de dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE).

«Au bout du compte, a dit Yamal, je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça mais quand je suis off, je profite de ma vie, et c'est tout.»

Le jeune ailier, qui a prolongé en mai dernier jusqu'en 2031, a dit aborder la saison 2025-26 avec l'envie de gagner la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l'Espagne l'été prochain. «J'espère me régaler encore plus que la saison passée et réaliser mes rêves», a dit celui qui postule au prochain Ballon d'or.

Outre Messi, d'autres gloires du football ont porté le maillot no 10 du Barça, comme Diego Maradona et Ronaldinho. «Trois légendes du football, trois légendes de ce club», a dit Yamal. «Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont donné à mon club et j'essaierai de prolonger cet héritage.»