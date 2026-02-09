  1. Clients Privés
FC Barcelone Laporta démissionne de la présidence pour se représenter

ATS

9.2.2026 - 15:56

Afin de pouvoir se présenter à sa réélection le 15 mars prochain, le président du FC Barcelone Joan Laporta a remis sa démission, a annoncé le club catalan. Rafael Yuste, actuel vice-président du Barça, assurera la direction par intérim du club jusqu'au 30 juin prochain, date à laquelle le prochain président élu commencera son mandat.

À 63 ans, Laporta, qui préside le club barcelonais depuis 2021 après un premier passage de 2003 à 2010, est considéré par la presse catalane comme le favori de la prochaine élection. Son principal opposant est Victor Font, qui avait terminé en deuxième position du vote des socios en 2021.

Joan Laporta. «Un retour de Lionel Messi au Barça ? Ce n’est pas réaliste»

Joan Laporta«Un retour de Lionel Messi au Barça ? Ce n’est pas réaliste»

