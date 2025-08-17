Très actif cet été sur le marché des transferts pour tenter de rivaliser avec le FC Barcelone et le Real, l’Atlético de Madrid, surpris (2-1) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, a raté ses débuts en Liga dimanche.

Espanyol - Atlético 2-1 LALIGA | 1ère journée | Saison 25/26 17.08.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Colchoneros ont ouvert le score en fin de première période sur un superbe coup franc de l'attaquant argentin Julian Alvarez (37e).

Mais trop dans la gestion du résultat, ils se sont fait renverser en seconde mi-temps en encaissant deux buts évitables des deux entrants catalans Miguel Rubio (73e) et Pere Milla (84e).