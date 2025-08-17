  1. Clients Privés
LaLiga L’Atlético de Madrid se fait punir dès le jour de la rentrée

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Très actif cet été sur le marché des transferts pour tenter de rivaliser avec le FC Barcelone et le Real, l’Atlético de Madrid, surpris (2-1) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, a raté ses débuts en Liga dimanche.

Espanyol - Atlético 2-1

Espanyol - Atlético 2-1

LALIGA | 1ère journée | Saison 25/26

17.08.2025

Agence France-Presse

17.08.2025, 23:42

Les Colchoneros ont ouvert le score en fin de première période sur un superbe coup franc de l'attaquant argentin Julian Alvarez (37e).

Mais trop dans la gestion du résultat, ils se sont fait renverser en seconde mi-temps en encaissant deux buts évitables des deux entrants catalans Miguel Rubio (73e) et Pere Milla (84e).

LaLiga. But contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

LaLigaBut contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

