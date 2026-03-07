A trois jours de la réception de Tottenham en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'Atlético de Madrid est parvenu à vaincre la Real Sociedad samedi (3-2) grâce à un doublé de l'Argentin Nico Gonzalez.

Atlético – Real Sociedad 3-2 LALIGA | 27ème journée | Saison 25/26 07.03.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Avant de se retrouver en finale de la Coupe du Roi le 18 avril prochain, les Colchoneros (3e, 54 points) et les Basques (8e, 35 points) se sont livrés une belle bataille sur la pelouse du Metropolitano.

Bien lancé par le dixième but en Liga de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (5e, 1-0), l'Atlético a laissé son adversaire revenir à hauteur trop rapidement sur une superbe frappe de l'ancien Parisien Carlos Soler (9e, 1-1).

Les hommes de Diego Simeone ont ensuite eu besoin de l'entrée d'Antoine Griezmann, passeur décisif pour l'Argentin Nico Gonzalez d'une talonnade subtile en pleine surface, pour débloquer la situation (67e, 2-1).

L'ex-joueur de la Juventus a offert la victoire aux siens en signant un doublé de la tête (81e, 3-2), alors que le capitaine basque Mikel Oyarzabal avait ramené la Real à hauteur (67e, 2-2).