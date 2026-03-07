  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga L’Atlético de Madrid sort vainqueur d’une intense bataille

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

A trois jours de la réception de Tottenham en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'Atlético de Madrid est parvenu à vaincre la Real Sociedad samedi (3-2) grâce à un doublé de l'Argentin Nico Gonzalez.

Atlético – Real Sociedad 3-2

Atlético – Real Sociedad 3-2

LALIGA | 27ème journée | Saison 25/26

07.03.2026

Agence France-Presse

07.03.2026, 20:58

Avant de se retrouver en finale de la Coupe du Roi le 18 avril prochain, les Colchoneros (3e, 54 points) et les Basques (8e, 35 points) se sont livrés une belle bataille sur la pelouse du Metropolitano.

Bien lancé par le dixième but en Liga de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (5e, 1-0), l'Atlético a laissé son adversaire revenir à hauteur trop rapidement sur une superbe frappe de l'ancien Parisien Carlos Soler (9e, 1-1).

LaLiga. Miraculé in extremis, le Real peut remercier son étoile et Courtois

LaLigaMiraculé in extremis, le Real peut remercier son étoile et Courtois

Les hommes de Diego Simeone ont ensuite eu besoin de l'entrée d'Antoine Griezmann, passeur décisif pour l'Argentin Nico Gonzalez d'une talonnade subtile en pleine surface, pour débloquer la situation (67e, 2-1).

L'ex-joueur de la Juventus a offert la victoire aux siens en signant un doublé de la tête (81e, 3-2), alors que le capitaine basque Mikel Oyarzabal avait ramené la Real à hauteur (67e, 2-2).

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Servette retrouve enfin le sourire, Sion frustré par la lanterne rouge
Trump dit que Cuba «vit ses derniers moments»
Loïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt