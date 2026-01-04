Malmené par la Real Sociedad, l'Atlético Madrid a dû se contenter d'un match nul (1-1) dimanche en clôture de la 18e journée de Liga, laissant filer de nouveaux points précieux dans la course au titre.

Real Sociedad – Atlético 1-1 LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26 04.01.2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les Colchoneros avaient ouvert le score grâce à leur attaquant norvégien Alexander Sorloth, de la tête (50e, 1-0), mais se sont fait reprendre seulement six minutes plus tard en contre par l'ancien joueur du PSG Gonçalo Guedes (56e, 1-1).

L'Atlético (4e, 38 points) se retrouve à nouveau distancé par ses deux rivaux, à onze longueurs du FC Barcelone (1er, 49 pts) et sept du Real (2e, 45 pts), et voit Villarreal (3e, 38 pts avec deux matches en moins), reprendre sa troisième place.