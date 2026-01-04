  1. Clients Privés
LaLiga L’Atlético Madrid tenu en échec et laisse filer des points

Melchior Cordonier

4.1.2026

Malmené par la Real Sociedad, l'Atlético Madrid a dû se contenter d'un match nul (1-1) dimanche en clôture de la 18e journée de Liga, laissant filer de nouveaux points précieux dans la course au titre.

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Agence France-Presse

04.01.2026, 23:19

Les Colchoneros avaient ouvert le score grâce à leur attaquant norvégien Alexander Sorloth, de la tête (50e, 1-0), mais se sont fait reprendre seulement six minutes plus tard en contre par l'ancien joueur du PSG Gonçalo Guedes (56e, 1-1).

LaLiga. Sans Mbappé, le Real écrase le Betis dans un festival offensif

LaLigaSans Mbappé, le Real écrase le Betis dans un festival offensif

L'Atlético (4e, 38 points) se retrouve à nouveau distancé par ses deux rivaux, à onze longueurs du FC Barcelone (1er, 49 pts) et sept du Real (2e, 45 pts), et voit Villarreal (3e, 38 pts avec deux matches en moins), reprendre sa troisième place.

LaLiga. Le Barça s'extirpe du piège de l'Espanyol dans une atmosphère hostile

LaLigaLe Barça s'extirpe du piège de l'Espanyol dans une atmosphère hostile

