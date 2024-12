L'Atlético Madrid a signé dimanche une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues en s'imposant de justesse (1-0) à domicile face à son voisin Getafe, grâce à un but de l'attaquant norvégien Alexander Sorloth, et revient provisoirement à hauteur du FC Barcelone en tête du championnat espagnol.

Atlético – Getafe 1-0 LALIGA // 17ème journée // Saison 24/25 15.12.2024

AFP Clara Francey

L'ex-buteur de Villarreal, entré en jeu en seconde période, a offert trois points précieux à son équipe en reprenant de la tête un centre de l'Argentin Nahuel Molina (69e, 1-0), permettant à l'Atlético (2e, 38 points), de réaliser un énorme coup au classement en doublant son rival le Real Madrid (3e, 37 points), tenu en échec par le Rayo Vallecano samedi (3-3), et en revenant à égalité de points avec le FC Barcelone (1er, 38 points), avant la réception de Leganés (21h).

Auteur de sa septième réalisation en Liga depuis sa signature cet été pour 32 millions d'euros, sa 24e de l'année 2024, le colosse norvégien est le joueur ayant inscrit le plus de buts au cours de l'année écoulée, derrière le Polonais Robert Lewandowski (27).

L'attaquant français Antoine Griezmann, meilleur buteur de l'histoire du club rojiblanco et décisif lors de ses cinq dernières apparitions, est lui sorti à la 63e minute, remplacé par le vétéran Koke, sans douleur apparente.

En crise fin octobre après des revers face à Benfica (4-0), Lille (3-1) et le Betis Séville, les Colchoneros n'ont depuis plus connu la défaite et complètement relancé la course au titre en Liga, alors que le Barça a enchaîné les contre-performances.

Les deux équipes s'affronteront dans un duel au sommet le week-end prochain pour la dernière journée avant la trêve hivernale au stade olympique de Montjuic, alors que le Real accueillera le Séville FC.