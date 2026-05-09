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LaLiga L’Atlético surpris par le Celta Vigo, Séville respire

Gregoire Galley

9.5.2026

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Arsenal mardi, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a concédé samedi une défaite sans conséquence en Liga face au Celta Vigo (1-0), encore en course pour disputer la C1 la saison prochaine.

Atlético – Celta 0-1

Atlético – Celta 0-1

LALIGA | 35ème journée | Saison 25/26

09.05.2026

Agence France-Presse

09.05.2026, 23:14

L'Atlético (4e, 63 points) s'est fait surprendre sur sa pelouse du Metropolitano par l'international espagnol Borja Iglesias (62e, 1-0), auteur du seul but de la rencontre pour conforter la sixième place du Celta (6e, 50 points).

Le club galicien talonne toujours le Betis Séville (5e, 54 points), rejoint sur le fil (2-2) par la Real Sociedad (9e, 44 points), et reste en course pour retrouver la C1 pour la première fois depuis 2004.

Grâce aux derniers résultats des demi-finales de C1, C3 et C4, l'Espagne est assurée d'avoir cinq représentants en Ligue des champions la saison prochaine.

Avec seize longueurs d'avance sur son adversaire du soir au coup d'envoi - et désormais treize - l'Atlético était donc qualifié pour la C1 avant le début du match et n'aura plus rien à jouer lors des trois dernières journées de championnat.

L'attaquant français Antoine Griezmann, sorti samedi à l'heure de jeu, disputera ses ultimes minutes devant son public le 17 mai prochain face à Gérone, avant de s'envoler cet été pour Orlando, aux États-Unis.

Plus tôt dans la journée, le Séville FC (12e, 40 points) s’est donné de l’air dans sa mission pour le maintien en renversant l’Espanyol Barcelone (15e, 39 points) in extremis (2-1), avec deux buts marqués à la 82e minute et à la 91e par le jeune Espagnol Andrés Castrin et le Nigérian Akor Adams.

Elche (13e, 39 points) et Alavés (18e, 37 points) se sont eux séparés sur un match nul (1-1), laissant les deux équipes sous la menace d’une relégation en deuxième division.

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