Le Barça renverse l'Atlético dans une fin de match de folie !

Le FC Barcelone est revenu d'entre les morts pour s'imposer sur la pelouse de l'Atlético de Madrid dimanche (4-2).

Atlético – Barcelona 2-4 LALIGA // 28ème journée // Saison 24/25 16.03.2025

Keystone-SDA ATS

Menés 2-0 à la 70e après des buts de Julian Alvarez et Alexander Sorloth, les hommes d'Hansi Flick ont d'abord égalisé en l'espace de six minutes, grâce à des réussites de Robert Lewandowski (72e) et Ferran Torres (78e).

Dans les arrêts de jeu (92e), le prodige espagnol Lamine Yamal leur a offert la victoire d'une frappe déviée depuis l'extérieur de la surface, avant que Torres ne s'offre un doublé (98e).

Les Blaugrana rejoignent ainsi le Real en tête de la Liga, avec un match en moins.