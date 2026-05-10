Le Barça décroche le graal au terme du Clasico !

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).

Barcelona – Real Madrid 2-0 LALIGA | 35ème journée | Saison 25/26 10.05.2026

Keystone-SDA ATS

La fête fut totale, dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou, qui retrouvait le goût d'un Clasico pour la première fois depuis trois ans (pour cause de travaux). Elle devrait se terminer très tard, et elle a commencé très tôt, alors qu'un nul suffisait en théorie aux Catalans, leaders de Liga avec 11 points d'avance - désormais 14 - pour sceller leur deuxième sacre consécutif et plonger leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Les hommes d'Hansi Flick, endeuillé quelques heures plus tôt par la mort de son père mais présent tout de même sur son banc, ont bouclé l'affaire en moins de vingt minutes, ne laissant aucun espoir aux Merengues, condamnés officiellement à l'affront d'une deuxième saison sans titre majeur.

Les Blaugrana ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Les festivités dureront sûrement jusque tard dans la nuit en Catalogne, tandis que la saison, déjà longue, va devenir vraiment interminable pour la Maison Blanche, déjà en feu avant la rencontre après une semaine chaotique, marquée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien.