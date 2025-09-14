  1. Clients Privés
LaLiga Le Barça en démonstration : 6-0 contre Valence

Melchior Cordonier

14.9.2025

Toujours dans l'attente d'un retour au Camp Nou, encore en travaux, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a corrigé Valence dimanche (6-0) pour sa première rencontre de Liga à domicile de la saison, disputée au stade Johan Cruyff, devant seulement 6.000 spectateurs.

Barcelona - Valencia 6-0

Barcelona - Valencia 6-0

LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26

14.09.2025

Agence France-Presse

14.09.2025, 23:09

14.09.2025, 23:21

Malgré un onze remanié à quatre jours de son entrée en lice en Ligue des champions à Newcastle, le Barça (2e, 10 points) s'est offert un festival offensif pour récupérer la deuxième place du championnat derrière le Real Madrid (1er, 12 points), grâce à des doublés du jeune milieu espagnol Fermin Lopez (29e, 56e), de l'attaquant brésilien Raphinha (55e, 67e), et du Polonais Robert Lewandowski (76e, 87e).

En tête à la pause après l'ouverture du score du champion d'Europe et champion olympique avec la Roja, courtisé par Chelsea jusqu'aux dernière heures du mercato, les hommes d'Hansi Flick ont déroulé en seconde période, malgré les absences de Lamine Yamal, Frenkie de Jong et Alejandro Baldé.

Le géant catalan, lancé dans une course contre-la-montre pour revenir le plus tôt possible au Camp Nou, son mythique stade toujours en travaux de rénovation, espère pouvoir y rejouer lors de la prochaine journée, dimanche prochain face à Getafe, avec une jauge réduite à 27.000 spectateurs.

Mais les dirigeants barcelonais, sous pression après avoir repoussé ce retour à plusieurs reprises, n'ont toujours pas obtenu les autorisations nécessaires de la part de la mairie pour accueillir à nouveau des événements sportifs en sécurité, malgré la poursuite des travaux.

Gérone toujours lanterne rouge

Dans les autres rencontres de la journée, le Celta Vigo (14e, 4 points) a arraché le nul (1-1) sur le fil face à Gérone (20e, 1 point), toujours lanterne rouge sans la moindre victoire et le Betis Séville (10e, 6 points) a évité une deuxième défaite de rang en décrochant le point du nul (2-2) à Levante (18e, 1 point).

Osasuna (9e, 6 points) s'est lui imposé facilement (2-0) contre le Rayo Vallecano (13e, 4 points).

Cette quatrième journée se termine lundi avec la rencontre entre l'Espanyol Barcelone (6e, 7 points) et Majorque (19e, 1 point), tandis que les grands d'Espagne auront déjà le regard tourné vers leurs premières soirées européennes.

